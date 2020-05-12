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Rektör Çufalı’dan Engelliler Haftası mesajı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 12.05.2020 14:52 | Son Güncelleme

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Rektör Çufalı, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Dünyada olduğu gibi ülkemizde de her yıl, 10-16 Mayıs tarihleri “Engelliler Haftası” olarak kabul edildiğinden çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.
Bu yıl tüm dünyanın içinden geçtiği bu zor günlerde de bugüne değin ülkemizdeki engelli çalışmalarında çok önemli mesafeler kaydedildiğinin unutulmaması gerekmektedir. Toplumumuzun önemli bir parçasını oluşturan engellilerin, üniversitelerimizdeki sayılarının katlanarak artması, toplumumuzun farkındalık düzeyinin yükselmesi, yükseköğretimde çıtanın ve eğitim imkânlarında erişilebilirliğin çok yükseldiği bu dönemi hepimizin görmesi gerekir. Üniversitemiz engelli bireylerin kabul edilen en yüksek düzeyde eğitimi alabilmesi meslek sahibi olmaları yönünde katkı sağlayarak üretken bireyler olarak yaşamlarını devam ettirmeleri yönünde çalışmalarını önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edecektir. 10-16 Mayıs tarihleri arasındaki “Engelliler Haftası” nın engelli bireylerin karşılaştıkları sorunların çözümü ve onların yaşamlarını kolaylaştırması yönünde bir farkındalık oluşturduğunun bilinciyle engelsiz bir dünyada yaşayabilmek için çaba sarf eden herkesi kutlar, engelli vatandaşlarımıza ve onların ailelerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam dilerim."

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Merkez
Çatalağzı Eczanesi
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Gökmen Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Yazıcıoğlu Eczanesi
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