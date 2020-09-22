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Rektör İlter Kuş, Üniversite Hastanesinde incelemelerde bulundu

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.09.2020 19:44 | Son Güncelleme

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turgut Kılıç’la birlikte Balıkesir Üniversitesi Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Balıkesir Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Engin Ulusal ve hastane yönetiminin eşlik ettiği Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, polikliniklerde hasta ve hasta yakınları ile de yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hastane personeli ile de bir araya gelen Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, şehirle bütünleşme ilkesi ve vatandaşlara etkin sağlık hizmeti sunma hedefleri bağlamında önemli görev yerine getirdiklerini ifade ettiği sağlık personelinin de her zaman destekçisi olduklarını ifade ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

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