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Rektör Karacoşkun bayram geleneklerini anlattı

KİLİS HABERLERİ  | 26.05.2020 13:42 | Son Güncelleme

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Prof.

Rektör Karacoşkun bayram geleneklerini anlattı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, TRT Çukurova Radyosu‘nda “Bayram Gelenekleri”nin konu edildiği “Akdenizden Toroslara” adlı programa katılarak Kilis’in bayram geleneklerini anlattı.
Gelenek göreneklerin yüzyıllardan bu yana kuşaktan kuşağa aktarılarak engin bir kültürel birikime sahip olan Kilis’in, bayram geleneklerinde de ön plana çıktığını dile getiren Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, bu kadim kültürün bir mirası olan bayram geleneklerinin halen Kilis’te yaşatılmaya devam edildiğinin altını çizdi. Karacoşkun, önce kabristanın sonra hayattaki büyüklerin ziyaretiyle başlayan Kilis’e özgü bayramları tüm detaylarıyla dinleyicilerle paylaştı. Rektör Karacoşkun konuşmasında Kilis’in özgün lezzetlerine de temas ederek, bayramda gelecek misafirler ve aile üyeleri için hazırlanan “Gerebiç ve Kahke”, bayram yemeği olarak pişirilen kızartma, pilav, sulu yemekler, lebeniye gibi bir çok geleneksel lezzetlerden söz etti.
Karacoşkun, Ayrıca bayram yeri ve oradaki ahşap salıncaklardan, rengarenk macunlardan, haytalyadan ve Kilis’e özgü daha nice geleneksel bayram lezzetleri ve adetlerinden söz ederek konuşmasını tamamladı.

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