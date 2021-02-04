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Rektör Karacoşkun, Yükseköğretim kurumlarının proje tanıtım toplantısında

04.02.2021 18:25 | Son Güncelleme:
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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde Gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı’na katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un da katıldığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi ile Anadolu’daki yeni gelişen üniversitelerle daha gelişmiş üniversiteler eşleştirileceğini böylece üniversitelerde ilerlemelerinin hızlandırılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi içerisinde 12 kıdemli üniversitemizin kıdemli öğretim üyeleri, 2006’dan sonra kurulan 15 Genç Üniversitemizin çeşitli bölümlerdeki öğrencilerine bizzat ders vereceklerini ve araştırma alanlarında danışmanlık yaparak yol göstereceklerini, üniversitelerin araştırma alt yapılarını ve kütüphane olanaklarını karşılıklı olarak birbirlerine açacaklarını dile getirdi. Yeni YÖK’ün politikaları ve projeleri kapsamında kurgulanarak planlanmış olan YÖK Anadolu Projesi, Anadolu’da özellikle Ankara’nın doğusunda 2006’dan sonra kurulan yükseköğretim kurumları arasından seçilen 15 genç üniversitenin, geleneği oluşmuş kıdemli 12 üniversitenin insan kaynağı ve alt yapısından yararlanmasını hedefleyen bir projedir.
Proje kapsamına alınan 15 genç üniversitenin toplam 63 bölümündeki öğrencilerin bazı dersleri, bu 12 üniversitenin kıdemli hocalarından almalarıyla eğitimde kalitenin ve mezun niteliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Proje ile yine bu bölümlerdeki genç akademisyenlerin de kıdemli üniversitelerin araştırma alt yapılarından, kütüphane imkânlarından yararlanmaları, ortak yayın ve projeler gerçekleştirmeleri yoluyla daha donanımlı ve daha etkin hâle gelebilmelerine imkânı sağlanmaktadır.

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