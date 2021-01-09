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Rektör Karacoşkun’dan 10 Ocak mesajı

09.01.2021 12:01 | Son Güncelleme:
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Rektör Karacoşkun’dan 10 Ocak mesajı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, mesajında iIkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla insanların doğru şekilde aydınlanmasını, olaylardan haberdar olmasını sağlayan gazetecilerin büyük özveriyle çalıştığını ifade ederek, “Onurlu ve yorucu bir mesleği icra etmektedirler. Tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, gazetecilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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