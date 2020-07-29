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Rektör Karacoşkun’un Bayram mesajı

KİLİS HABERLERİ  | 29.07.2020 15:15 | Son Güncelleme

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Karacoşkun’un Bayram mesajı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kurban bayram nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Rektör Karacoşkun, Kurban Bayramını en içten dilekleriyle kutladığını ifade ederek, “Sevinçleri olduğu kadar sıkıntıları da paylaşabilmenin önemini ifade eden bayramlar, kırgınlıkların giderildiği, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi manevi değerlerimizi içine alan, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı önemli günlerdir. Sevginin, vefanın, fedakarlığın, teslimiyetin, yardımlaşmanın ve dayanışmanın, birlik ve beraberliğin simgesi olan Kurban Bayramı, bu milli ve manevi değerleri yaşamak ve kuşaktan kuşağa aktarmak adına önemli ve kutsal bir vesiledir. Cenab-ı Allah’a şükürler olsun ki milletimiz ve Müslümanlar olarak bir Kurban Bayramı’nı daha birlikte idrak etmenin kıvancını yaşıyoruz. Bu duyguyla başta aziz şehitlerimizin yakınları ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, ülkemizin, milletimizin, tüm İslam Aleminin ve hemşehrilerimizin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyor birlik, dirlik, dostluk ve kardeşlik içinde mutluluğumuzu, soframızı ve kurbanlarımızı paylaşacağımız sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirilmesini temenni ediyorum” ifadesine ver verdi.

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