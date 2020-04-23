YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Rektör Karamustafa’dan Ramazan ayı Mesajı

Rektör Karamustafa’dan Ramazan ayı Mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.04.2020 12:45 | Son Güncelleme

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof.

Rektör Karamustafa’dan Ramazan ayı Mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Ramazan ayı vesilesiyle mesaj yayımladı.
Mesajında, Ramazan ayının birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşma zamanı olduğunu belirten Rektör Karamustafa, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının feyz ve bereketinden en iyi şekilde faydalanılması gerektiğini ifade etti. Rektör Karamustafa’nın mesajı şöyle;
"Recep ve Şaban ayları derken bir Ramazan ayına daha erişmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Ramazan ayı bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini de içerisinde bulunduran mukaddes bir aydır. Bu mukaddes ayda yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duyguları artar, kötülükler ve kötü alışkanlıklar azalır. Ramazan ayı huzurdur, berekettir, sabırdır ve şükürdür. Maneviyat ve iyilik duyguları zirve yapar. O yüzden bu mübarek ayın bereketi ve sevabından en iyi şekilde faydalanmalıyız ve tüm kötülüklerden Allah’a sığınmalıyız. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle içerisinde bulunduğumuz bu zor günlerden bir an önce kurtulmamız için bu mübarek ayda dualarımızı eksik etmeyelim. Ramazan ayını idrak ederken devletimizin korona virüs önlemleri için koyduğu kuralları hiçbir zaman ihmal etmeyelim. Ülke olarak, dünya olarak eski güzel günlere bir an önce kavuşma dileğiyle mukaddes Ramazan ayının ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa sağlık, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini Cenab-ı Mevla’dan diliyorum.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Kars'ta kar yaşamı etkiledi

Kars'ta kar yaşamı etkiledi

Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi

Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi

Kızıltepeliler belediyenin üstü açık otobüsünde moral buldu

Kızıltepeliler belediyenin üstü açık otobüsünde moral buldu

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:13
Sabah
05:44
Öğle
12:41
İkindi
16:26
Akşam
19:29
Yatsı
20:54

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenidoğumevi Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Zeynep Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bellona Basketbol’da en çok forma giyenler

Bellona Basketbol’da en çok forma giyenler

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

Dargelirliler Eğitiliyor, Tarımın Yüzü Gülüyor

Dargelirliler Eğitiliyor, Tarımın Yüzü Gülüyor

İslam’da İbadet-ahlak İlişkisi Anlatıldı

İslam’da İbadet-ahlak İlişkisi Anlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.