YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Rektör Murat, ÇOMÜ araştırma merkezleri müdürleriyle bir araya geldi

Rektör Murat, ÇOMÜ araştırma merkezleri müdürleriyle bir araya geldi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 30.01.2020 16:51 | Son Güncelleme

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, araştırma merkezlerinin müdürleriyle bir araya geldi.
Rektörlük Senato Salonundaki toplantıda rektör yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Suat Uğur ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç’in yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Ceylan da hazır bulundu. ÇOMÜ’ye bağlı 41 araştırma merkezinin sorumlu müdürlerinin iştirakiyle yapılan toplantıda, merkezlerin yaptığı araştırma ve uygulama faaliyetleri görüşüldü. Araştırma merkezlerinin çalışmalarını sürdürebilmesi için gereken ihtiyaçların giderilmesi, merkezlerin tamamladığı 2019 yılı faaliyetleri ve 2020 yılına dair gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıda bir konuşma yapan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, “ÇOMÜ’yü bir araştırma üniversitesi haline getirmek için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Bu noktada sizlerle bir araya geldik. Üniversitelerin araştırma merkezleri üniversitenin en önemli birimlerinin başında geliyor. Merkezlerin kurulması oldukça emek isteyen bir süreç, kurulduktan sonra da hakkını vererek çalışmalar gerçekleştirmek gerekiyor. Araştırma merkezlerimiz, üniversitemizin kalite güvencesi çalışmaları için de çok kıymetli. Sizlerden çalışmalarınızı raporlamanızı ve 2020 hedeflerinizi net bir şekilde ortaya koymanızı bekliyoruz. Hedef net olduğu zaman daha kaliteli ve daha uzun vadeli çalışmalar ortaya çıkıyor" dedi.
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’ın konuşmasının ardından merkez müdürleri birimlerini tanıttı. Toplantı, görüş ve taleplerin dinlenmesiyle sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son! Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması

Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Diego’nun forma numarası belli oldu

Diego’nun forma numarası belli oldu

Her sabah kuşlar onu bekliyor

Her sabah kuşlar onu bekliyor

Çanakkale Namaz Vakitleri 30 Ocak Perşembe

İmsak
06:52
Sabah
08:19
Öğle
13:33
İkindi
16:12
Akşam
18:36
Yatsı
19:57

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Ebru Bal Eczanesi
Merkez
Ertuğrul 17 Eczanesi
Merkez
Barbaros Eczanesi
Kepez
Bayraktar Eczanesi
Ayvacik
Deniz Eczanesi
Ayvacik
Seda Eczanesi
Bayramic
Sağlık Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Böyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılar

Böyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılar

Biga sahilinde bir ceset bulundu

Biga sahilinde bir ceset bulundu

Çan’da yöresel ürünler festivali

Çan’da yöresel ürünler festivali

Yenice ve Çan’da okullara 1 gün kar tatili

Yenice ve Çan’da okullara 1 gün kar tatili

Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.