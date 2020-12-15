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Rektör Mustafa Çalış annesi Sultan Çalış son yolculuğuna uğurlandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.12.2020 11:50 | Son Güncelleme

Erciyes Üniversitesi Rektörü Pro.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Pro. Dr. Mustafa Çalış’ın vefat eden annesi Sultan Çalış son yolculuğuna uğurlandı.
76 yaşında vefat eden Sultan Çalış’ın Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve Kayseri protokolü katıldı.
Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Şahin Güven, "Ölüm ve sonrasına hazırlık yapan bir mümin, ölüm anını tıpkı Mevlana’nın dediği gibi yaratıcısına kavuşma anı olarak görür. Mümin bir insan dünya hayatının kısa ve geçici olduğunu, asıl hayatın bu dünya hayatından sonra başladığını bilir. Ölüm aslında tıpkı anne rahmindeki bir çocuğun bu dünyayı yaşayabilmesi için nasıl doğumun gerçekleşmesi gerekiyorsa ahiret hayatını yaşamak için de ahirete geçişin adıdır ölüm" diye konuştu.
Kılınan cenaze namazının ardından Sultan Çalış’ın cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi.

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