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Rektör Prof. Dr. Dereli’den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 03.12.2020 09:57 | Son Güncelleme

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof.

Rektör Prof. Dr. Dereli’den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Rektör Prof. Dr. Dereli mesajında, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü farkındalık olunması gereken özel günlerimizden biridir. Çünkü her birey aslında doğal bir engelli adayıdır. Herkesin bunun bilincinde olması ve daima empati yapması önem büyük arz etmektedir. Ülkemizde, engellilerimiz için şümullü çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Devletimizin üstün çabalarıyla, eğitim hizmetleri başta olmak üzere pek çok alanda engellilerimizin sorunlarına çözüm üretilmekte ve yaşam kalitelerinin artırılması için her türlü tedbir alınmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşam içindeki entegrasyonunu ve refah seviyelerini en üst düzeye çıkarmak hepimizin asli görevleri arasındadır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) olarak; biz de engelli öğrencilerimizin hak ettikleri konfora sahip olmaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmalar ile ‘Engelsiz Üniversiteler Programı Nişanı’ almaya hak kazanan bir üniversiteyiz. Eğitim Fakültemizin Özel Eğitim Bölümü ile de bu alanda başarılı öğretmenler yetiştiriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm engelli vatandaşlarımızın engelsiz bir yaşam sürmesi için çalışan üniversite olarak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum” ifadelerini kullandı.

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