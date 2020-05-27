YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Rektör Şahin ASÜ istatistiki verileri açıkladı

Rektör Şahin ASÜ istatistiki verileri açıkladı

AKSARAY HABERLERİ  | 27.05.2020 13:38 | Son Güncelleme

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof.

Rektör Şahin ASÜ istatistiki verileri açıkladı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, ASÜ’nün 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı istatistikleri hakkında bilgiler verdi.
Kampüste 80 profesör, 106 doçent, 304 dr. öğr. üyesi, 188 öğretim görevlisi, 160 araştırma görevlisi olmak üzere, 313’ü kadın, 525’i erkek toplam 838 öğretim elemanın görev yaptığını kaydeden Rekör Şahin, “Üniversitemizdeki fakülte sayısı 12’dir. Bunun yanı sıra üç enstitü, bir yüksekokul, altı meslek yüksekokulu, 20 uygulama ve araştırma merkezi, 114 bölüm, 255 anabilim dalı ve 59 önlisans, 45 lisans, 81 yüksek lisans, 22 doktora programı bulunmaktadır. Okullarımızdaki öğrenci sayımız ise 21 bin 979. 4 bin 285 öğrencimiz önlisans, 15 bin 405 öğrencimiz lisans, 2 bin 289 öğrencimiz de lisansüstü eğitim almaktadır. 48 farklı ülkeden bin 178 yabancı uyruklu öğrencimiz var. Yabancı öğrencilerimiz ağırlıklı olarak Türkmenistan, Azerbaycan, Suriye, Irak, Afganistan ve Almanya’dan” dedi.
ASÜ’de 18 engelli öğrencinin eğitim-öğretim aldığını kaydeden Rektör Şahin, 2019’da 44 öğrencinin de değişim programlarına katıldığını belirtti.

Rektör Şahin ASÜ istatistiki verileri açıkladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Olay yaratan bahçe pozu! Olay yaratan bahçe pozu!
PARTNER 'Bu konuda oldukça iyiyim' 'Bu konuda oldukça iyiyim'

En Çok Okunan Yerel Haberler

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

Başkan Kaplan, “27 Mayıs darbesi ile halkın iradesi yok sayılmıştır”

Başkan Kaplan, “27 Mayıs darbesi ile halkın iradesi yok sayılmıştır”

Uğur Soğutma’dan artan sıcaklara karşı serinleten kampanya

Uğur Soğutma’dan artan sıcaklara karşı serinleten kampanya

Psikiyatri Uzman Dr. Öğr. Üyesi Kefeli: “Yanlış ve aşırı internet kullanımı çeşitli sorunlara neden oluyor”

Psikiyatri Uzman Dr. Öğr. Üyesi Kefeli: “Yanlış ve aşırı internet kullanımı çeşitli sorunlara neden oluyor”

Aksaray Namaz Vakitleri 27 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:33
Sabah
05:17
Öğle
12:46
İkindi
16:39
Akşam
20:05
Yatsı
21:42

Aksaray Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Derya Eczanesi
Merkez
İsaoğlu Eczanesi
Merkez
Şen Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Aksaray'da şüpheli aracı kovalayan polis ekibi kaza yaptı

Aksaray'da şüpheli aracı kovalayan polis ekibi kaza yaptı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.