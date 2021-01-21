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Rektör Şahin ’Dönüşen Dünyada Liderler Çalıştayı’na katıldı

21.01.2021 13:27 | Son Güncelleme:
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Rektör Şahin ’Dönüşen Dünyada Liderler Çalıştayı’na katıldı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenlenen “Dönüşen Dünyada Liderler Çalıştayı’na katıldı.
ASÜ’den yapılan açıklamada, liderlik ve kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesi amacıyla düzenlenen çalıştayla, hızla değişen teknolojiye, öğrenci beklentilerine, sektörel ihtiyaçlara ve rekabet anlayışına uyum süreçlerine katkının arttırılmasının hedeflendiği belirtilerek, "Serinin beşinci toplantısında ’VUCA Dünyasında liderlik’, ’Temel Kavramlar ve Liderlik’, ’Kurum Kültürü ve Değerler’ ve ’Liderlik Davranışları’ olmak üzere dört ana bölüm ve alt başlıklar konuşuldu. YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım’ın konuşmalarıyla başlayan etkinlik gün boyunca devam etti. Ana bölümler ve ilintili alt başlıklara dair farklı sunumların yer aldığı çevrimiçi çalıştay, değerlendirmelerin ardından tamamlandı" denildi.

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