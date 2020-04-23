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Rektör Sarıbıyık, canlı yayınla öğrencilerle bir araya geldi

SAKARYA HABERLERİ  | 23.04.2020 17:25 | Son Güncelleme

SUBÜ Rektörü Prof.

Rektör Sarıbıyık, canlı yayınla öğrencilerle bir araya geldi

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, sosyal medya üzerinde canlı yayında öğrencilerle bir araya geldi. Birçok soruya cevap veren Sarıbıyık, mezun durumunda olan öğrencilerin bu döneme özel staj yapmış sayılacaklarını, diğer öğrenciler için staj sürelerinin azaltıldığını söylerken final sınavlarının ise yüz yüze yapılmasından yana olduklarını; kararı sürece göre alacaklarını ifade etti.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, öğrencilerle üniversitenin resmi sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayında bir araya geldi. Sarıbıyık, stajlardan final sınavlarına, yüksek lisanstan kira ücretlerine kadar birçok konuda öğrencilerin sorularını yanıtladı. Öğrencilerle bazı müjdeler de paylaşan Sarıbıyık, Üniversitenin yeni kurulmuş olsa da köklü bir geçmişi olduğunu belirterek günün anısına sorduğu ‘üniversitenin en eski birimi hangisidir?’ sorusuna cevap veren ilk 5 öğrenciye kahve fincanı ve Türk kahvesi hediye etti. Ayrıca Covid-19 sonrası ilk buluşma için verdiği mangal sözünün geçerli olduğunu belirtti.

Aleyhinize olacak hiçbir çalışmamız yok
Korona sürecinde üniversite olarak yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Rektör Sarıbıyık, “Bunları sosyal medya hesaplarımız ve web sitemiz yoluyla sizlerle paylaşıyoruz. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) aldığı kararlar gereği uzaktan eğitim sürecini hızlı bir şekilde başlattık. Ders notu yüklemek ve video çekmek vakit alıyor. Şu ana kadar 2 binin üzerinde ders notu paylaşıldı. Hocalarımız canlı dersler de yapıyorlar. Akademisyenlerimizle sürekli online olarak bir araya geliyor ve sizlerle yakın diyalog halinde olmalarını ve sorularınızı cevaplamalarını istiyoruz. Sizin aleyhinize olacak hiçbir çalışmanın içine girmiyoruz. Arzu etmediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Bu süreci aşmak için sizler de bizler de fedakârlık yapmak zorundayız” diye konuştu.

Stresinizi minimize etmeye çalışıyoruz
2018 yılında kurulmuş bir üniversite olmalarına ve bir takım eksiklikleri bulunmasına rağmen hocaların tecrübeleriyle süreci iyi götürdüklerine inandıklarını söyleyen Sarıbıyık, “Sizlerin işini kolaylaştırmak istiyoruz ancak öğrenciliğin bir öğrenim kazanımı olması gerekiyor. Bu sene için staj eksiği olan öğrencilerimizin tamamını staj yapmış kabul edeceğiz. Yani bu durum mezuniyetlerine engel olmayacak. Teknoloji Fakültesi’nde 72 iş günü stajını 40 güne düşürüyoruz. Stresinizi minimize etmek ve ortaya çıkabilecek sıkıntıları gidermek adına bunu yapıyoruz. Biz ‘Bilgiyi beceriyle bütünleştiren üniversite’ mottosuyla hareket ediyoruz. İş yeri uygulamaları ve stajlardan asla taviz vermiyoruz. Öğrencilerimizin bu eksikliklerini bir şekilde gidereceklerine inanıyoruz” dedi.

Notlar isteyenin ortalamasına dahil olacak
Rektör Sarıbıyık, uzaktan eğitimle yüzde 70 ağırlığı olan finale nasıl gireceğiz şeklinde sorulan sorulara yönelik, “Eğitimin 6 haftasını yüz yüze yaptık. Biz özellikle mezun durumunda olan öğrencilerimizi mağdur etmemek adına bu dönem girmiş olduğunuz derslerin sınavlarını ortalamaya dâhil etmeyerek başarılı ya da başarısız olarak ilan edeceğiz. Mezuniyet notu sınırında kalanlar için isteyen öğrencinin notunu ortalamaya yansıtacak, istemeyeni yansıtmayacak şekilde düzenleme yapacağız. Ayrıca kısa sınavların önemli olmadığını düşünerek girmeyen arkadaşlarımız bizlere ulaşsınlar. Onlarla ilgili bir düzenleme de yapacağız” ifadelerini kullandı.

Konaklama sorunu olmayacak
Günlük gelişmeler neticesinde akademik takvimi en isabetli şekilde güncellediklerinin görüldüğüne işaret eden Sarıbıyık, “Şartlar normalleştiği takdirde bu takvime tamamen uyulacak. Şu anki yaklaşımımız final sınavlarının yüz yüze yapılması yönünde. Hangi derslerden yoğunlaştırılmış uygulamalı eğitim yapılacağını sizlerle paylaşacağız. Evimizi boşalttık, yoğunlaştırılmış uygulamalı eğitim ve finallerde nerede kalacağız diye düşünen öğrencilerimiz için de çözümümüz var. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Arif Özsoy ile görüştük. Sizleri o süreçte yurtlarda misafir edeceklerine dair söz aldık. Ev ya da apartlara kira ödeyen öğrencilerimiz için ev sahiplerine bir çağrımız var. Öğrencilerimiz şehrimize misafir olarak geldi ve onlara sahip çıkmak durumundayız. Bu zor günlerde bu öğrencilerin içerisinde ailesinden para alamayarak emeğiyle okuyanların olduğunu unutmamak gerekiyor. Ya kira indirimi, ya kira ertelemesi ya da kira ile ilgili olan kısımda bir kolaylık sağlanması çağrısında bulunuyorum. Herkes elini taşın altına sokmalı. El birliği olmadan olmaz” şeklinde konuştu.

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