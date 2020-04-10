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Rektör Savaşan’dan sağlık çalışanlarına jest

SAKARYA HABERLERİ  | 10.04.2020 16:32 | Son Güncelleme

SAÜ Rektörü Fatih Savaşan, sağlık çalışanlarına meyve paketleri dağıttırdı.Sakarya Üniversitesine (SAÜ) bağlı öğrenci yurtlarında kalan sağlık çalışanlarına Rektör Prof.

SAÜ Rektörü Fatih Savaşan, sağlık çalışanlarına meyve paketleri dağıttırdı.
Sakarya Üniversitesine (SAÜ) bağlı öğrenci yurtlarında kalan sağlık çalışanlarına Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan’ın talimatıyla meyve paketleri dağıtıldı. Daha önce sağlık çalışanlarına tahsis edilen ve SAÜ’ye bağlı öğrenci yurtlarında misafir edilen kişi sayısı yüze yaklaştı. Sağlık çalışanlarının kalacağı ortamla ilgili her türlü imkânı sağlayan üniversitenin rektöründen bugün sağlık çalışanları tarafından sempati ile karşılanan bir jest geldi. Gün içerisinde değişik meyvelerin bulunduğu bir meyve paketi yurtlarda kalan misafirlere dağıtıldı. Dağıtılan meyve paketi ile birlikte Rektör Savaşan’ın teşekkürünü içeren şu mesajı da, “Değerli Sağlık Çalışanımız; Zor bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde emeğinizin karşılığını vermenin mümkün olmadığının farkındayız. Ama yine de Sakarya Üniversitesi adına her hafta vereceğimiz meyve paketini küçük bir teşekkür olarak kabul etmenizi rica ederiz" denildi.

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