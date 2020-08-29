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Rektör Şenocak’ın 30 Ağustos mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 29.08.2020 11:58 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Şenocak’ın 30 Ağustos mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.
Şenocak, mesajında, “30 Ağustos 1922 tarihi, Türk milletinin tarihinin en uzun ve en karanlık gecesinin ardından Kocatepe’de söken şafaktır. Nitekim Başkomutan Gazi Mustafa Kemal de o günleri, “Kat’iyyetle hükmettik ki, Türk’ün hakikî halâs güneşi 30 Ağustos sabahı ufuktan bütün şa’şaasiyle tulû edecekti.” sözleri ile anacaktır. 30 Ağustos, işgalci postalları altında ezilen Anadolu topraklarının Türk milletinin öz yurdu olduğunun dokuz asır sonra bir kez daha tüm cihana ilanıdır. 1071 yılında Malazgirt’te kendisinden kat be kat üstün bir düşmana karşı zafer kazanan, Anadolu’yu yurt edinen Sultan Alparslan’ın yerinde bu kez, en bedbaht günlerinde dahi milletinin boynunu eğmesine müsaade etmeyen ve Anadolu’daki köklerimizi güçlendiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk vardır. Kahramanlıklar ve fedakarlıklarla dolu kurtuluş destanımız bize yalnızca kutsal vatan toprağını emanet etmekle kalmamış, bizlere okuyup idrak etmemiz gereken nice ibretler de bırakmıştır. Güçlü bir iradenin ve vatan sevgisinin karşısında hiçbir gücün duramayacağı gerçeği bunların başında gelir. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bir milletin ruhu zaptolunmadıkça, bir milletin azim ve iradesi kırılmadıkça, o millete hâkim olmanın imkânı yoktur.” sözleri en umutsuz anlarda bizlere güç verecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu zaferi bize armağan eden Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve istiklal uğruna canını feda eden şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin şanlı zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" diye belirtti.

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