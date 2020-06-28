Rektör Şevli: “YKS sorunsuz bir şekilde tamamlandı”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü ve ÖSYM Van Sınav Koordinasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamdullah Şevli alınan önlemlerle YKS 2020’nin üç oturumunun da tüm sınav binalarında sorunsuz bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli yaptığı açıklamada YKS 2020’nin 3 oturumunun da sorunsuz bir şekilde tamamlandığını ifade ederek, “Hafta sonu gerçekleştirilen 2020-YKS için ÖSYM Başkanlığı tüm olası durumları değerlendirerek, bütün hassasiyetleri gözeterek Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri alarak hazırlıkları tamamladı. Biz de bu hazırlık sürecinde 5 Haziran’da üniversitemizde ÖSYM İl Koordinasyon toplantısı düzenledik. Koordinasyon Kurul Üyeleri Vali Yardımcısı Ferhat Atar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Temsilcisi Murat Bayraktar, İl Nüfus Müdürü Mehmet Seven ve İl Sağlık Müdürlüğü Temsilcisi Adem Ergioğuz’un katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda 2020 YKS sınavlarının gerçekleştirilmesine yönelik alınan genel önlemlerin yanı sıra koronavirüs salgını çerçevesinde alınacak ek önlemleri de görüştük. Ayrıca sınavların sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için bina sınav sorumluları, bina yöneticileri ile bilgilendirme toplantıları yapıldı. Sınavda görev alanlara yönelik gerekli eğitimler verildi. Toplantılarda sınavların sorunsuz bir şekilde uygulanması için alınan önlemler ve sınav hazırlıkları görüşüldü. ÖSYM’nin fiziki mesafe ve hijyen önlemleri çerçevesinde, önceki yıllara göre bina ve görevli sayıları arttırıldı. Binalara girişlerde fiziki mesafe önlemlerine dikkat edildi. Ayrıca tüm aday öğrencilere ve görevlilere bina girişinde koruyucu maske ile hijyen malzemeleri verildi. Binalar sınavdan önce detaylı olarak temizlenerek dezenfekte edildi ve sınava hazır hale getirildi. Bu konuda destek veren başta Van Büyükşehir Belediyesi olmak üzere İpekyolu, Tuşba ve Edremit belediyelerine teşekkür ediyoruz. Yine sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında destek veren Van Valiliğine, Van İl Emniyet Müdürlüğüne, Van İl Jandarma Komutanlığına, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Van İl Sağlık Müdürlüğüne ve Van İl Nüfus müdürlüğüne teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Rektör Şevli ayrıca sınav gününde ailelerin yapılan uyarıları dikkate alarak adaylarla birlikte sınav yapılacak binalara kalabalık bir şekilde gelmedikleri için yığılmaların önlendiğini ifade ederek sosyal mesafeye titizlikle uyan aday öğrencilere ve ailelerine teşekkür etti. Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimsenin alınmadığını da hatırlatan Şevli, sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adaylara sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapıldığını kaydetti.

Şevli, sınava ilişkin en güncel bilgilerin ve adaylara yönelik hazırlanan duyurularla görsellerin ÖSYM Başkanlığının resmi internet adresinden duyurulduğunu dile getirerek, sınava giren adaylar ve tüm sınav görevlilerinin bu bilgileri sınav öncesinde titizlikle uygulamalarının da etkisiyle sorun yaşanmadan sınavı tamamladıklarını söyledi.

Şevli, ÖSYM Van Sınav Koordinatörlüğü olarak gerekli tüm tedbirlerin titizlikle alındığını belirterek tüm sınav görevlilerine teşekkür etti. Şevli sınav hakkında istatistiki bilgiler de vererek, “27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılan YKS 2020’nin 1’inci oturumu TYT’de 146 binada, 2 bin 555 salonda, 39 bin 579 aday, 2’inci oturum olan AYT’de ise 110 binada, 1882 salonda, 28 bin 788 aday sınava girdi. 3’üncü ve son oturum olan YDT’ye ise 14 binada, 112 salonda, 1916 aday katıldı” diye konuştu.

Sınava giren tüm öğrencilere başarılar dileyen Şevli, “Güçlü akademik kadrosu ve zengin programları ile gelecek hayali kuran tüm adayları Van YYÜ ailesinin birer ferdi olarak görmekten mutluluk duyacağız. Sevgili öğrenciler, sizleri ülkemizin en köklü üniversitelerinden biri olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ni tercih etmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.



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