Rektör Ünal: “İş hayatına adım atabilmek nitelikli eğitim ve kişilikle mümkün”

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, mezuniyet sonrası iş bulmakta üç kriterin öne çıktığını açıkladı.

Mezuniyet sonrası ayrıcalık sağlayan bir diploma sahibi olmanın önemli olduğuna değinen Ünal, bu olmasa dahi nitelik bir eğitim ve kişilikle aranan adam olunabileceğini belirtti. Rektör Ünal, “İş hayatında mezunlarına ayrıcalık sağlayan bir diplomanız yoksa, iş hayatına adım atabilmek için çok emek etmeniz, sonrasında da kendinize yer bulmak için taklalar atmanız gerekebilir. Bu hallere düşmemek için aranan adam olmalısınız. Bu da nitelikli eğitim ve kişilikle mümkün” dedi.

