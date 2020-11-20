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Rektör Ünal: “OMÜ’yü hak ettiği yere taşıyacağız"

SAMSUN HABERLERİ  | 20.11.2020 17:02 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Rektörü Prof.

Rektör Ünal: “OMÜ’yü hak ettiği yere taşıyacağız"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ’nün Samsun’un en önemli değeri olduğunu ve bunu hak ettiği yere taşıyacaklarını söyledi.
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında kabul etti. Cemiyet Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Ağustos ayında ’rektör’ olarak atanan Prof. Dr. Yavuz Ünal’a, "Hayırlı olsun" dileklerini iletti.
Basının desteğini son derece önemsediğini belirten Rektör Ünal ise, "Sizlerle beraber çalışmak bize mutluluk verir. Basın, sadece bilgilendirme değil motivasyonu sağlama açısından da önemli. Medyanın farklı bir kültürü, farklı bir bakış açısı var. Bu yüzden hizmet kalitesine ciddi katkı sağladığına inanıyorum. Yapılan hizmetleri toplumun bilmesi ayrıca toplumun psikolojisine de katkı sağlar. İletişim kanallarımızın açık olması bizim için çok önemli" dedi.

“Eğitim politikalarına önem verilecek”
Rektör Yavuz Ünal, en önemli ve öncelikli hedefinin ’eğitim planlaması’ olduğunu belirterek, "Bugün bakan herkes üniversitemizin içerisinde bulunduğu krizi görüyor. OMÜ, son 5 yılı yaklaşık yüzde 35 bandında irtifa kaybıyla, istikrarlı bir şekilde düşüşle geride bırakmış. Sayılarla OMÜ adresine baktığınızda da bunu görürsünüz. Oysa üniversitemiz bu kentin en önemli değeridir. Başkan şansı da yoktur. Kampüse bakıyorsunuz, fiziki mekana bakıyorsunuz, AR-GE’ye bakıyorsunuz, eğitime bakıyorsunuz. Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı da dahil 15 yıllık yöneticilik hayatımda daima eğitim politikalarına önem verdim. Hep işin eğitim kısmıyla uğraştım. İnşallah en kısa sürede toparlanarak OMÜ’ye hak ettiği noktaya taşıyacağız" diye konuştu.

Rektör Ünal: “OMÜ’yü hak ettiği yere taşıyacağız

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