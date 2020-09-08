YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Rektör Ünal: “Üniversiteyi daha da iyi bir konuma getirmeyi hedefliyoruz”

Rektör Ünal: “Üniversiteyi daha da iyi bir konuma getirmeyi hedefliyoruz”

SAMSUN HABERLERİ  | 08.09.2020 10:52 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, üniversite-şehir iş birliği adına yapılabilecek çalışmalar hakkında şehrin idarecileri ve politik aktörleri ile yaptığı görüşmelerine devam etti.
Rektör Ünal farklı gün içinde farklı zamanlarda Samsun Valisi Zülkif Dağlı, eski AK Parti Amasya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Akif Gülle, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, iş adamı Nizamettin Kaplan ve eski AK Parti Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’yı ağırladı.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretlerde konuklar yeni görevinden dolayı Ünal’ı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal üniversiteyi üst noktaya taşıyacak hedef ve çalışmalarını paylaştı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Samsun’un ve bölgenin gelişmesi için OMÜ ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyacağını ifade eden Vali Dağlı, “Yeni dönemin şehrimize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyor, Rektör Ünal ve ekibine başarılar diliyorum” dedi.
Rektör Ünal, “Kolektif çalışma arzusu içinde gelişme ve ilerleme kararlılığıyla üniversiteyi daha da iyi bir konuma getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Ziyaretler hediye takdimiyle son buldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Biga’da çeltik hasadı yapıldı
Biga’da çeltik hasadı yapıldı
Tuzla’da denetimler sıklaştı
Tuzla’da denetimler sıklaştı
Uçak Göz kayıp kadını aradı
Uçak Göz kayıp kadını aradı
Milas’ta yeni hastane hizmete başladı
Milas’ta yeni hastane hizmete başladı
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi
Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

Samsun Namaz Vakitleri 8 Eylül Salı

İmsak
04:33
Sabah
06:01
Öğle
12:37
İkindi
16:13
Akşam
19:04
Yatsı
20:26

Samsun Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Salı

Acil Şifa Eczanesi
Ilkadim
Karadeniz Eczanesi
Ilkadim
Zeynep Eczanesi
Ilkadim
Atabay Eczanesi
Atakum
Demirdağ Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Traktör dereye uçtu : 1 ölü, 1 yaralı
Traktör dereye uçtu : 1 ölü, 1 yaralı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.