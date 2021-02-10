Rektör Uysal: "Toplumu ayrıştırıcı ve asayişi bozucu yasa dışı eylemleri kınıyorum”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, son günlerde Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan rektör ataması bahane edilerek toplumun manevi değerlerine yapılan saldırılara ve yasa dışı eylemlere ilişkin açıklama yaptı.

Rektör Kazım Uysal, açıklamasında,” Anayasamızın 130 ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. maddesi, devlet ve vakıf üniversitelerine rektör atamasının Cumhurbaşkanımızca yapılacağı açıkça ifade edilmiştir. Cumhurbaşkanımız da Anayasa ve kanundan doğan yetkisi çerçevesinde Boğaziçi Üniversitesi’ne sayın Prof. Dr. Melih Bulu’yu rektör olarak 2 Ocak 2021 tarihinde atamıştır. Bu atama bahane edilerek demokratik ölçüleri aşan ve bir takım terör unsurlarının da katıldığı şiddet eylemleri gerçekleştirilmiş ve bu eylemler çerçevesinde toplumun manevi değerlerine saldırıda bulunulmuştur. Bu tür eylemlerin şahsım ve üniversitem adına kabulü mümkün değildir. Bilindiği gibi ifade özgürlüğü hakkı ve bu özgürlüğün bir yansıması olan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı, bir toplumun ilerlemesi ve her insanın gelişmesi için en esaslı şartlardan biridir ve demokratik toplumun ana temellerindendir. Bu özgürlük, Anayasamız ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde de güvence altına alınmıştır. Ancak her özgürlüğün bireylere beraberinde bir takım görev ve sorumluluklar yüklediği, yani özgürlüklerin sınırsız olarak kullanılamayacağı özellikle diğer bireylerin özgürlüklerine müdahale teşkil ettiği ve kamu düzenini bozduğu noktada sınırlandırılması gerektiği de gayet açıktır” dedi.