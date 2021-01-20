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Rektör Uzun, Öğrenci Konseyi üyeleri ile bir araya geldi

20.01.2021 18:13 | Son Güncelleme:
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Bartın Üniversitesi Rektörü Prof.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Öğrenci Konseyi Başkanı ve üyeleri ile bir araya geldi.
Bartın Üniversitesi Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile birlikte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Ekrem Kayış, Öğrenci Konseyi Başkanı Ömer Faruk Çalap ve konsey üyeleri katıldı. Yeni dönemle ile bilgilerin paylaşıldığı toplantıda, öğrenci konseyi üyeleri tarafından planlanan projelerle ilgili bir sunum yapıldı.
Toplantıda bir konuşma yapan Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi’nin öğrencileri, mezunları, akademik ve idari insan kaynağıyla büyük bir aile olduğunu söyledi.
Rektör Uzun, “Üniversite olarak bir yandan bölgemizden başlayarak ülkemizin gelişimine katkı sunmak için çalışırken, diğer yandan da ülke olarak belirlediğimiz hedeflere bizleri taşıyacak olan öğrencilerimizi en iyi şekilde hazırlamak için gayret gösteriyoruz. Öğrenci dostu bir üniversite olarak, tüm çalışmalarımızın merkezine gençlerimizi alıyoruz. Öğrencilerimizi en önemli bileşenlerimiz olarak görüyor, onları dinliyor ve geleceğe birlikte yürüyoruz. ‘Tribünde değil, odağında ol’ anlayışıyla hayata geçirdiğimiz pek çok sportif ve kültürel etkinlikle gelişimlerini destekliyoruz. Bu doğrultuda Üniversitemiz Öğrenci Konseyi’nin yeni üyelerini tebrik ediyor, çalışmalarıyla üniversitemize değer katacaklarını yürekten inanıyorum” dedi.

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