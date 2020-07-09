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Rektörlerden Pazaryeri’ne ziyaret

BİLECİK HABERLERİ  | 09.07.2020 13:47 | Son Güncelleme

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Pazaryeri ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulundu.
Ziyarete, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koyun, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Genel Sekreteri Atilla Batur, Lisans Üstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Şahmurat Arık, Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Yüksel Okşak, Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir ve mütevelli heyeti üyeleri, Süreyya Gezginci, Mustafa Oflaz ve İbrahim Bayrak da katıldı. Heyet ilk olarak Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i makamında ziyaret ederken, sonrası ilçenin birbirinden güzel doğa güzellikleri ve göletlerini gezdiler.
Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Birbirinden değerli konuklarımızı bir arada ilçemizde ağırlamaktan onur duyduk. Ziyaretleri dolayısı ile kendilerine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz" dedi.

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Bilecik Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Emre Eczanesi
Bozuyuk
Olcay Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
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