İSTANBUL (AA) - Araç kiralama sektörünün önde gelen yerli firmalarından Rent Go, Türk Kanser Derneği'nin yanında olmaya devam ediyor.

Rent Go'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Kanser Derneği'nin "Mucize Yarınlar" adlı projesi kapsamında tedavileri için İstanbul’a gelen kanser hastalarının tedavileri süresince ücretsiz olarak konaklayabildiği Mucizevi Konaklama ve Yaşam Merkezi'ndeki bir odanın yaşam ve bakım hizmetleri Rent Go tarafından karşılanıyor.

Kanser hastalığı ile ilgili farkındalık yaratılırken bir yandan da kanser tedavisi için şartları uygun olmayan hastalara konaklama ve barınma sorunu olmadan tedavi görme imkânı sağlanmış olacak.

Mucizevi Konaklama ve Yaşam Merkezi, Anadolu'dan büyükşehirlere tedavi için gelen hastaların kalacak yer sorununu çözmek için Türk Kanser Derneği bünyesinde hayata geçirilmiş bir proje. Kanser hastaları zaman zaman yaşadıkları illerde onkoloji hastanesi olmaması, zaman zaman da farklı sebeplerle büyükşehirlerdeki hastanelere ihtiyaç duymaları sebebiyle şehir değiştirmek zorunda kalabiliyor.

Bu da yeterince zor bir süreçten geçen hasta ve hasta yakınlarının bir de maddi zorluklarla karşılaşması anlamına gelebiliyor. Kapılarını açtığı günden bu yana 718 kişiyi ağırlamış olan “Mucizevi” 5 yıldızlı otel konforunda konaklama imkânı sağlarken aynı zamanda 3 öğün yemek, psikolojik destek, beslenme danışmanlığı, tedavi takibi, meslek edindirme kursları gibi hizmetleri de konaklayan hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz olarak sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tunalar Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Can Tuna, "Amacımız, Türk Kanser Derneği aracılığı ile kanser hastalığı ile ilgili farkındalığın artırılmasına yardımcı olmak, hastalarımıza bir nebze de olsa moral verebilmek, yanlarında olabilmek. Türk Kanser Derneğine, çalışmalarından dolayı şahsım ve topluluğumuz adına teşekkür ediyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

