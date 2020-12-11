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Restoran deposunda çıkan yangın korkuttu

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.12.2020 12:01 | Son Güncelleme

Kocaeli İzmit ilçesinde bir restoranın depo kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.Olay Kocaeli’nin İzmit İlçesi Alemdar Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın deposunda meydana geldi.

Kocaeli İzmit ilçesinde bir restoranın depo kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Olay Kocaeli’nin İzmit İlçesi Alemdar Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alemdar Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın depo kısmında bulunan malzemelerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumanı fark eden restoran çalışanları durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının söndürülmesi sonrasında itfaiye ekipleri binada oluşan yoğun dumanı tahliye etmek için çalışma başlattı.
Duman tahliyesinin ardından ekipler olay yerinden ayrılırken, maddi hasara sebep olan yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

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