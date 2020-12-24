Restoran Sektör temsilcileri: " Kira konusu mülk sahibinin vicdanına bırakılmasın"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 37. Komite (Restoran, Yiyecek-İçeçek ve Eğlence Hizmetleri) Başkanı Şeyhmus Kökerer, Komite Üyesi Şevket Aldemir ve işletmeci Olgun Katıkol, ATSO Başkan Yardımcısı M.Cihangir Deniz’i ziyaret ederek, pandemi sürecinde yaşanan sektörel sıkıntılar ve çözümüne yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Sektör temsilcileri, pandemi nedeniyle yaşanan kısıtlamalar dolayısıyla Antalya’da binlerce sektör temsilcisinin iş yerini kapatmak zorunda kaldığını, başta kira olmak üzere ödeyemedikleri borçlar nedeniyle icra takibiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.İşyerleri kapalı olduğu için tarihi geçmiş milyonlarca liralık ürünleri çöpe atmak zorunda kaldıklarını ifade eden sektör temsilcileri, Hükümet’in son kararname ile kapanan restoranlara yönelik serbest bıraktığı gel-al paket servisin işletmelerin yarasına merhem olmadığına işaret ettiler.

Kira konusu mülk sahibinin vicdanına bırakılmasın

Sektör temsilcileri şu değerlendirmelerde bulundu;" SGK primleri ve vergiler yapılandırıldı ancak ödemeler Şubat ayında başlayacak. İşletmelerimiz açık değil ki nasıl ödeyelim? Banka kredileri de iş yeri açıldıktan sonra, sıfır faiz ve 3-6 ay vadeli olacak şekilde düzenlenmeli. Şu anda binlerce iş yeri kapalı ama dükkanı kapalı olduğu halde borç harç kirasını ödeyen arkadaşlarımız var. Kira konusu mülk/işyeri sahiplerinin vicdanına bırakılmış. Oysa bu konu mülk sahiplerinin vicdanına bırakılmamalı, devlet mutlaka bir düzenleme yapmalı. Bizim önerimiz Kamu bankaları üzerinden kira kontratları göz önüne alınarak 1 yıl geri ödemesiz sıfır faizli kredi verilebilir. Vergi ve prim ertelemelerinin kapsamı genişletilmeli. Çok zor durumdayız. Kira, SGK, vergi ve banka kredilerinin ertelenmesini istiyoruz."

ATSO Başkan Yardımcısı M.Cihangir Deniz, ATSO bünyesindeki 49. Meslek Komitesi’ne üye bir çok işletmenin pandemiden etkilendiğini söyledi. Pandemiden etkilenen işyerlerine kira ve stopaj desteği verilmesi gerektiğini bir çok kez dile getirdiklerini belirten Deniz, "Kiracıyla mülk sahiplerini karşı karşıya getirmeyen bir yöntem bulunmalı" dedi.