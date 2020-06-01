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Restoran ve kafeler müşteri kabul etmeye başladı

VAN HABERLERİ  | 01.06.2020 15:15 | Son Güncelleme

1 Haziran itibariyle alınan normalleşme kararları çerçevesinde Van’da restoranlar ve kafeler yeniden müşteri kabul etmeye başladı.Yeni tip korona virüse karşı normalleşme adımları çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile restoranlar, büfeler, kafeler ve pastaneler müşteri ağırlamaya başladı.

1 Haziran itibariyle alınan normalleşme kararları çerçevesinde Van’da restoranlar ve kafeler yeniden müşteri kabul etmeye başladı.
Yeni tip korona virüse karşı normalleşme adımları çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile restoranlar, büfeler, kafeler ve pastaneler müşteri ağırlamaya başladı. Tüm ülkede olduğu gibi Van’da da restoran ve kafe sahipleri yeniden dükkanlarını açtı. Alınan kararlar çerçevesinde sosyal mesafeye uyarak her türlü tedbiri aldıklarını söyleyen işletme sahipleri, müşterilerini beklediklerini dile getirdiler. 2 aydan sonra iş yerini açtığını ifade eden Kervansaray Restoran Sahibi Süleyman Şirp, 35 yıldır sektörde hizmet verdiğini belirterek, “İki ay boyunca kendi işlerimizi yaptık, tadilatımızı bitirdik. Bugün itibariyle de işletmemizi açtık. Çok mutluyuz. Müşterilerimizi bekliyoruz” dedi.
Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallara uyduklarını dile getiren Şirp, “Sosyal mesafelere uygun masalarımızı dizayn ettik, müşterilerimiz için tek seferlik tabak, kaşık ve çatallarımızı hazırladık. İnşallah ülke olarak en kısa zamanda bu salgını atlatırız” ifadelerini kullandı.
The Rest Coffee İşletme Müdürü Cihan Akbal ise hükümetin aldığı yerinde önlemlerle korona virüse karşı mücadelede takdire şayan başarı elde edildiğini vurgulayarak, “75 günlük süreç içerisinde gerek hükümetimiz gerek devlet büyüklerimiz gayret içerisinde çabaladılar. Bizlerde bu süreç içerisinde iş yerimizin bakımını, tadilatını bitirdik. Gerek müşterilerimiz gerekse personelimiz için önemli olan maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat ederek iş yerimizi açmış bulunmaktayız. Temennimiz bu hastalığın bir an evvel bitmesidir” diye konuştu.

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