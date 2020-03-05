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Restoran zincirinden yeni hamle

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.03.2020 12:51 | Son Güncelleme

Lüks restoran zinciri Happy Moon’s 200 kişi kapasiteli Happy Moon’s Icon markasının yeni şubesini hizmete alıyor.Happy Moon’s Grup, yeni lüks markası Happy Moon’s Icon ile Akmerkrez’de hizmet vermeye hazırlanıyor.

Restoran zincirinden yeni hamle

Lüks restoran zinciri Happy Moon’s 200 kişi kapasiteli Happy Moon’s Icon markasının yeni şubesini hizmete alıyor.
Happy Moon’s Grup, yeni lüks markası Happy Moon’s Icon ile Akmerkrez’de hizmet vermeye hazırlanıyor. Kuruluşunun 20’nci yılını geride bırakan Happy Moon’s Grubu’nun tüm deneyimi ile hayata geçirdiği Happy Moon’s Icon, İtalyan mutfağı ağırlıklı dünya mutfağı menüsü ve tasarımıyla grubun diğer markalarından ayrışıyor. 150 metrekarelik kapalı, 150 metrekarelik açık alanıyla aynı anda 200 kişiyi ağırlama kapasitesine sahip olan restoran, ünlü mimar Ali Türker tarafından tasarlandı. 45 kişilik deneyimli ekibiyle bölgeye yeni bir soluk getirmeye hazırlanan mekân gün boyu hizmet verecek.
"İstanbul’da iki ayrı ‘Icon’ daha açılacak"
Restoran markasının kendilerini çok heyecanlandırdığını dile getiren Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, “Grup olarak 20’nci yılımızı geride bıraktık. 20 yılın sonunda farklı müşteri ihtiyaçlarına hizmet veren 4 markamız, toplamda 40’a yakın şubemiz ve grup çatısı altında 2200’ü aşkın çalışanımızla; çıtamızı her geçen gün daha da yükseğe çıkarmak için çalışıyoruz. Happy Moon’s Icon da bu 20 yıllık tecrübemizin sonucunda hayat buldu. Tüm deneyimimizi burada değerlendirdiğimizi söyleyebilirim. Happy Moon’s Icon’un gerek ambiyansı, gerekse yemek ve servisteki iddiasıyla Akmerkez’e, hatta bulunduğu bölgeye yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. Yıl sonuna kadar, biri Galataport’ta olmak üzere, İstanbul’da 2 adet daha restoran açmayı planlıyoruz” dedi.

Restoran zincirinden yeni hamle

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