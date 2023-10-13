Restorana silahlı saldırıda 3 kişiyi yaralayan şahıslar tutuklandı

Olay, 9 Ekim Pazartesi günü Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Demir Y. (18) ve Mete D. (21) motosikletle bir restoranın önüne geldi. Motosikletten inen Mete D., restorana doğru defalarca ateş açtı. Ardından Mete D., arkadaşı İbrahim Demir Y.’nin kullandığı motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Yaşanan olayda restorandaki müşterilerden Oğuzhan D. (25) başından, Musa D. (26) kulağından ve iş yerindeki çalışan Mahmut B. (51) ayağından vuruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Başından vurulan Oğuzhan D.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

EVDE SAKLANIRKEN YAKALANDILAR

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganların motosiklet ile kaçtıkları yere kadar kamera kayıtlarını izleyerek tespit etti. Şüpheliler Yüreğir’in Kışla Mahallesi’nde bulunan bir evde saklanırken, yapılan operasyonla yakalandılar. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

