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Restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.01.2020 12:02 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet mahallesi Millet caddesi üzerinde bulunan bir restoranın bacasından yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet mahallesi Millet caddesi üzerinde bulunan bir restoranın bacasından yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de, bacada çıkan yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kısa süre içerisinde söndürüldü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gülşah Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Su Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Atalay Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Bakkaloğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Selçuk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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