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Restorasyonu tamamlanan Damat İbrahim Paşa Camii açıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.02.2020 17:10 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih’te 1720 yılında Sultan III.

İstanbul Fatih’te 1720 yılında Sultan III. Ahmed’in Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılan Damat İbrahim Paşa Camii yaklaşık 4 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından bugün ibadete açıldı. Açılışta İdlib’de şehit olan 33 asker için de dualar edildi.
Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışması tamamlanan Damat İbrahim Paşa Camii, bahçesinde düzenlenen tören ile ibadete açıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan tören dualar ile devam etti. Caminin açılışında dün gece rejim güçleri tarafından İdlib’de şehit edilen 33 asker için de dualar edildi. Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öte yandan restorasyonu tamamlanan cami havadan görüntülendi.

“Onlar bizim gururlarımız”
İdlib’de şehit olan askerlere olan üzüntüsünü belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “İdlib’den gelen şehit haberlerinin atmosferi içerisindeyiz. Cenab-ı Allah ruhlarını şad eylesin. Onlar bizim gururlarımız.
Birliğimizin, beraberliğimizin, kültürümüzün ve tarihimizin de en sembol yapıları camilerdir. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun ve şehitlerimizin ruhu şad olsun” dedi.

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