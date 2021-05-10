Reyhanlı'daki hain saldırının acısı 8 yıldır dinmiyor

Reyhanlı'daki patlamanın sorumlularının hak ettikleri cezaları almaları nedeniyle buruk bir sevinç yaşadıklarını ifade eden Tuna, "Acımız çok büyük, Allah hiç kimseye böylesine bir gün yaşatmasın. Devletimizin kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan, yüreğimizi yakan bu katil teröristlerin hak ettikleri cezaları almaları içimize su serpiyor." dedi.

Tuna, saldırıyı yapanların amacına ulaşamadığını belirterek, şöyle devam etti:

"2013'te amaç kardeş kanı dökmekti, ülkemizi bir batağın içine sokmak için bu eylemi gerçekleştirdiler ama Reyhanlı halkı devletinin yanında yer aldı. Bayrağımızın dalgalanması ve ezanımızın susmaması için o günden bu yana her zaman olduğu gibi kenetlendik, hainler amaçlarına ulaşamadılar ve hiçbir zaman da ulaşamayacaklar, birlik ve beraberliğimizi bozamayacaklar."

Anne Fatma Tuna da, 8 yıl geçmesine rağmen acılarının dinmediğini dile getirdi.

Gününün büyük bölümünü oğlu Oğulcan'ın odasında geçirdiğini anlatan anne Tuna, şunları kaydetti:

"Oğlumun son kullandığı mendili, bisikleti, yatağı, bilgisayar masası, ayakkabısı, okul kıyafeti, fotoğrafları ve aldığı ödülleri odasındaki yerlerinde saklıyorum. Evladımın odasını yaşıyor gibi her gün temizliyorum. Oğlumdan geriye kalan tüm eşyaları kokluyorum, öpüyorum kendimi öyle avutuyorum. Oğlumun acısını içime gömdüm. O melek gibi bir insandı, hayalleri olan biriydi, pilot olmak istiyordu ancak hepsi yarım kaldı."