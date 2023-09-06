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REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Dönence, MasterChef All Star, Tokatçı 5 Eylül 2023 reyting birincisi kim oldu?

06.09.2023 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 5 Eylül Salı günü televizyon ekranlarında MasterChef All Star, Dönence, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, Hayalimdeki Düğün, Tokatçı, Dayı: Bir Adamın Hikayesi, Sen Türkülerini Söyle gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Eylül reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 5 Eylül 2023 gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 5 Eylül Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 5 Eylül Salı günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 5 EYLÜL AÇIKLANDI MI?

5 Eylül Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

REYTİNG 2

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

29 Ağustos Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Çöpçüler Kralı, üçüncü sırada Süt Kardeşler yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Dönence, üçüncü sırada Kim Milyoner Olmak İster yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Kim Milyoner Olmak İster, üçüncü sırada Süt Kardeşler yer aldı.

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