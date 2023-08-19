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  4. Reyting sonuçları açıklandı mı? Hayatımın Neşesi, Niyazi Gül Dörtnala, En Büyük Şaban, Demir Maske, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? Hayatımın Neşesi, Niyazi Gül Dörtnala, En Büyük Şaban, Demir Maske, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

19.08.2023 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Ağustos reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Hayatımın Neşesi, Niyazi Gül Dörtnala, En Büyük Şaban, Demir Maske, MasterChef gibi yapımlar ekrana geldi. Reyting sonuçları açıklandı mı? Hayatımın Neşesi, Niyazi Gül Dörtnala, En Büyük Şaban, Demir Maske, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 18 Ağustos Cuma gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Hayatımın Neşesi, Niyazi Gül Dörtnala, En Büyük Şaban, Demir Maske, MasterChef gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 18 Ağustos Cuma gününün reyting sonuçları...

18 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Ağustos Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
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GEÇEN HAFTANIN (11 AĞUSTOS) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Kısmet”, 3.sırada TRT1’de ekrana gelen “Hayatımın Neşesi” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Hayatımın Neşesi”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

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