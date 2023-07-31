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REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Ruhun Duymaz, Üvey Anne, Veda Mektubu 31 Temmuz reyting birincisi kim?

31.07.2023 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 31 Temmuz Pazartesi günü televizyon ekranlarında Ruhun Duymaz, Veda Mektubu, Üvey Anne, MasterChef All Star, Aykut Enişte 2, Tokatçı gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 31 Temmuz reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 31 Temmuz Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 31 Temmuz Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 31 Temmuz 2023 reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 31 TEMMUZ AÇIKLANDI MI?

31 Temmuz Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

24 Temmuz Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Veda Mektubu, üçüncü sırada Ruhun Duymaz yer aldı.

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Veda Mektubu, üçüncü sırada Ruhun Duymaz yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Veda Mektubu, üçüncü sırada Ruhun Duymaz yer aldı.

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