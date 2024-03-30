MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Rezalet' diyerek isyan etmişti! Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı'ya videolu gönderme yaptı

'Rezalet' diyerek isyan etmişti! Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı'ya videolu gönderme yaptı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
30.03.2024 13:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tamer Karadağlı, Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu’nun ortaklaşa kullandığı Haşim İşcan Kültür Merkezi’ni ziyaret etmiş ve binanın bakımsızlığına isyan etmişti. Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı'ya çektiği videoyla gönderme yaptı.

'Rezalet' diyerek isyan etmişti! Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı'ya videolu gönderme yaptı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın "rezalet" diye tanımladığı Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin işletmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’ne ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Tamer Karadağlı hakkında çıkan iddialara; 'Yaptığım paylaşımla ilgili bir çok yorum geldi. Antalya'da Haşim İşcan Kültür Merkezi belediyeye ait. Biz orada sadece kiracıyız' diyerek yanıt vermişti.

TAMER2

Sanat camiasının önde gelen isimleri arasında yer alan Şahan Gökbakar sosyal medyadaki yorumları, eleştirileri ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

"ÖZEL MÜLKÜMÜN BAHÇESİNDE DOLAŞIYORUM"

Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa farklı bir konuyla gündeme geldi. Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, Karadağlı'nın çektiği videoya sosyal medya hesabından ti'ye aldı.

Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, Karadağlı'nın çektiği videoya sosyal medya hesabından ti'ye aldı.

ŞAHAN1

Gökbakar, çektiği videoda şunları ifade etti:

"Merhaba, şu anda kendi evimin, özel mülkümün bahçesinde dolanıyorum. Tamamen bana ait. Ve bakın... Görüyor musunuz şu mermerlerin halini? Kapıya bakar mısınız? Resmen göğüs nahiyeme geliyor. Buraya bir insan nasıl girsin yahu? Biraz daha dolanayım. Bakın devlet müdürüyüm ben, devletin müdürüyüm. Bakar mısınız, görüyor musunuz? Resmen boyasız tahta. Belediye burada hiçbir şey yapmamış. Akıl alır gibi değil. İnsan şaşırıyor ve resmen bunlar karşısında 'babababa' diyesim geliyor."

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki kez evlenip boşanmıştı! 'Evlilik' sorusuna bomba yanıtİki kez evlenip boşanmıştı! 'Evlilik' sorusuna bomba yanıt
Böyle karşılandı! Havalimanında izdiham...Böyle karşılandı! Havalimanında izdiham...
Makyajsız hali gündem oldu! 'Yüzüne ne olmuş?'Makyajsız hali gündem oldu! 'Yüzüne ne olmuş?'
Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar sosyal medya ünlü oyuncu ele
En Çok Okunan Haberler
Bir il bu olayı konuşuyor! Yine bir seçim öncesi evrak yakma vakası: Bu telaş niye

Bir il bu olayı konuşuyor! Yine bir seçim öncesi evrak yakma vakası: Bu telaş niye

Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı!

Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı!

42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev, çocukların eğitim masrafını karşılama... Eleman bulamadığı için şikayetçi: Yaz ayı için karavanı da var

42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev, çocukların eğitim masrafını karşılama... Eleman bulamadığı için şikayetçi: Yaz ayı için karavanı da var

Çankırı'da TIR otomobilin üzerine devrildi! 4 ölü, 2'si polis 3 yaralı

Çankırı'da TIR otomobilin üzerine devrildi! 4 ölü, 2'si polis 3 yaralı

Fenerbahçe'de keyifleri kaçıran Fred gelişmesi!

Fenerbahçe'de keyifleri kaçıran Fred gelişmesi!

YRP'li Türk, Belediye Başkanı Bahadır'la telefonda birbirine girdi! "Kanun benim, gelirim seni fena yaparım"

YRP'li Türk, Belediye Başkanı Bahadır'la telefonda birbirine girdi! "Kanun benim, gelirim seni fena yaparım"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.