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Rezidans çetesine ikinci dalga operasyon: 5 gözaltı

03.05.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul‘un Esenyurt ilçesinde bulunan Fly Butik Residence ve 2 sitenin yönetiminin silahlı bir çete tarafından ele geçirilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyonda 5 şüpheli daha yakalandı.

İstanbul‘un Esenyurt ilçesinde bulunan Fly Butik Residence ve 2 sitenin yönetiminin silahlı bir çete tarafından ele geçirilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyonda 5 şüpheli daha yakalandı. İlki 7 Nisan’da 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda 30 kişi yakalanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt’ta bulunan Fly Butik Rezidence ve 2 sitenin yönetimini tehditle ele geçirip 212 daireyi 800 kişiye sattıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmada, “Çeto Başkan” lakaplı Ç.Ş.’nin elebaşılığını yaptığı çeteye ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı.

İLK OPERASYON 7 NİSAN’DA YAPILDI

300 milyon lirayı bulan vurgunun ortaya çıkarıldığı soruşturmadaki ilk operasyon 7 Nisan’da İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Antalya ve Muş illerinde gerçekleştirilmiş, 30 kişi polis baskınında gözaltına alınmıştı. Söz konusu rezidans ve siteleri tehdit ve baskı ile ele geçirdikleri ileri sürülen suç ağının firari üyelerine karşı 30 Nisan’da İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, suç örgütü elebaşı Ç.Ş.’ye yakın olan, mağdur kişileri davadan vazgeçmeleri için tehdit eden ve dairelerinin elektrik ile su akışını kesmekle tehdit eden 5 şüpheli daha 30 Nisan’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheliler Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde sorgulandıktan sonra dün Büyükçekmece Adliyesine sevk dildi. Zanlıların 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak salıverildi.

SORUŞTURMA DOSYASINDA YER ALAN İDDİALAR

İstanbul’un en kalabalık
ilçeleri arasında ön sıralarda yer alan Esenyurt’ta, Fly Butik Residence ve 2 sitenin yönetiminin silahlı bir çete tarafından darp ve cebirle ele geçirildiği belirtilmiş, sitedeki 212 daire yabancı uyruklu kişilerin de aralarında bulunduğu 800 kişiye satıldığı iddia ediliyor. Satış yapılırken de M.U. adlı bir kişinin adını taşıyan sahte kaşelerin kullanıldığı öne sürüldü. Sitenin ele geçirilmesinde adına düzenlenmiş sahte kaşelerin kullanıldığı M.U.’nun ortağı Mehmet Ö.’nün de rol üstlendiği ifade edildi. Bu yol ve yöntemle yapılan usulsüzlükle, sahte ikiz satışlar nedeniyle projeden daire alanların evlerine kavuşamadıkları kaydedildi.

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