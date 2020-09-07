YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. RH Bandırmaspor’a 2.03’lük dev golcü

RH Bandırmaspor’a 2.03’lük dev golcü

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.09.2020 23:57 | Son Güncelleme

TFF 1.

RH Bandırmaspor’a 2.03’lük dev golcü

TFF 1. Lig’in yeni takımlarından RH Bandırmaspor, Lacina Traore’yi kadrosuna kattı.
Dış transferde emin adımlarla ilerleyen Bandırmaspor, kariyerinde CSKA Moskova, Monaco gibi takımlarda oynamış 2.03’lük dev santrafor Lacina Traore’yi renklerine bağladı. Fildişi Sahilleri vatandaşı olan 30 yaşındaki Traore, kariyerinde Cluj, Krasnodar, Anzhi, Monaco, Everton, CSKA Moskova, Sporting Gijon, Amiens takımlarının formasını terletti.
Başarılı oyuncunun bordo-beyazlılar ile ön protokol imzaladığı hafta içinde ise resmi sözleşme için Bandırma’ya gelerek takıma katılacağı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fındıkzade'deki tek odalı evden kral dairesine! Fındıkzade'deki tek odalı evden kral dairesine!
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kafasından vurulmuş halde yanında silahla ölü bulundu
Kafasından vurulmuş halde yanında silahla ölü bulundu
Manyas ilçe jandarmaya atama
Manyas ilçe jandarmaya atama
Denizli’de trafik kazası: 3 yaralı
Denizli’de trafik kazası: 3 yaralı
Polisi görünce uyuşturucu maddeyi araçtan attılar
Polisi görünce uyuşturucu maddeyi araçtan attılar
Türkiye'de son 24 saatte 1703 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 1703 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti
Tosya Kaymakamı çalışmaları denetledi
Tosya Kaymakamı çalışmaları denetledi

Balıkesir Namaz Vakitleri 8 Eylül Salı

İmsak
05:10
Sabah
06:36
Öğle
13:11
İkindi
16:46
Akşam
19:36
Yatsı
20:56

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Salı

Çağdaş Eczanesi
Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
Eski Dedebaş Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Tayanç Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Gizem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Karesi’de yeşil alanların ve kent mobilyalarının bakımı yapılıyor
Karesi’de yeşil alanların ve kent mobilyalarının bakımı yapılıyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Bandırma’da şehir içi ulaşıma zam
Bandırma’da şehir içi ulaşıma zam
Balıkesir'de dip temizliğinde denizden otomobil lastiği ve sandalye çıkarıldı
Balıkesir'de dip temizliğinde denizden otomobil lastiği ve sandalye çıkarıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.