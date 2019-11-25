SPOR

Rıdvan Dilmen açıkladı! Vedat Muriqi ne zaman dönüyor?

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.11.2019 09:43 | Son Güncelleme

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi ile geçen hafta konuştuğunu ve Kosovalı oyuncunun kendisine 5 hafta sahalardan uzak kalacağını söylediğini belirtti.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi ile konuştuğunu ve Kosovalı oyuncunun kendisine sahalardan ne kadar uzak kalacağını söylediğini açıkladı.

Geçen hafta golcü futbolcuyu aradığını belirten Rıdvan Dilmen, "Vedat Muriqi ile geçen hafta telefonda konuştum, '5 hafta yokum hocam' dedi. 'Normal oyuncular için diyorsun herhalde, sen daha çabuk dönersin' dedim. 'İnşallah deneyeceğim hocam' dedi. Vedat için 'MR'ı bozar' diyorum. Tekme yiyor, sonra içeri giriyor, öyle bir oyuncu. Bence Göztepe maçında oynama ihtimal %25. Bence Gençlerbirliği maçına yetişir" ifadelerini kullandı.

BAZI OYUNCULAR SİZE B-C PLANI GETİRİR

Muriqi'nin Fenerbahçe için önemli olduğunu kaydeden yorumcu, "Bazı oyuncular vardır, çok oyuncudur. Size taktik olarak B-C planları getirir. A, 'daha çok kesin, Vedat var orada' dersin. B, gel sana duvar olsun. C, 'çok baskı yedik, uzun oynayın Vedat'a, topu tutsun' dersin" dedi.

Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü
F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!
'İlginç bir lig yaşıyoruz''İlginç bir lig yaşıyoruz'
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rıdvan dilmen Vedat Muriqi Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

CHP'li belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Muslera'dan kavga yorumu

Muslera'dan kavga yorumu

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

F.Bahçe'yi FIFA'ya şikayet edecekler!

F.Bahçe'yi FIFA'ya şikayet edecekler!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

F.Bahçe'nin yıldızı patladı! Kırmızı kart...

F.Bahçe'nin yıldızı patladı! Kırmızı kart...

Okuyucu Yorumları 5 yorum
adam sadece golcü değil. sahanın her yerinde o var. bıraksalar kaleye bile geçer
noldu.len hakem.kurtatamadimi.sizi bu hafta malatyada ????
Senin gibi hanzolar varken keyfimiz gıcır. Pu hahahahaaaa.
devre arasında Adil RAMİ ve ZAJC derhal gönderilmeli raminin yerine banko oynayabilecek geriden oyun kurabilecek kabiliyette bir stoper alınmalı,EMRE iyi ama sakatlanınca yedeği yok acilen hakiki 10 numara playmaker lazım alınmalı,VEDAT iyi ama onunda yedeği yok klas bir forvet alınmalı,bence İSLA da sıradan vasat bir oyuncu sağdan orta yok arkaya adam kaçırıyor kanatlarımız tekliyor ,boş kaleye gol kaçıran iki adam çalımlayıp orta yapamıyan RODRİGUES ve MOSES gidebilirler yerlerine adam gibi oyuncular almak lazım.Devre arası öncelikli alınması gereken EDİN VİSCA ,stoper ve forvet ?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Aurelio şampiyonluk adayını açıkladı!

Mehmet Aurelio şampiyonluk adayını açıkladı!

Fenerbahçe'den taraftarlara şampiyonluk mesajı

Fenerbahçe'den taraftarlara şampiyonluk mesajı

Fenerbahçeli Garry Rodrigues PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçeli yıldız PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a doğum günü mesajı

F.Bahçe’den Ersun Yanal paylaşımı

Fenerbahçe Giuliano’yu mumla arıyor!

Fenerbahçe, Giuliano’yu mumla arıyor!

Barcelona'dan Sadık Çiftpınar mesajı

Barcelona'dan Sadık Çiftpınar mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.