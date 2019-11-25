Rıdvan Dilmen açıkladı! Vedat Muriqi ne zaman dönüyor?

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi ile konuştuğunu ve Kosovalı oyuncunun kendisine sahalardan ne kadar uzak kalacağını söylediğini açıkladı.
Geçen hafta golcü futbolcuyu aradığını belirten Rıdvan Dilmen, "Vedat Muriqi ile geçen hafta telefonda konuştum, '5 hafta yokum hocam' dedi. 'Normal oyuncular için diyorsun herhalde, sen daha çabuk dönersin' dedim. 'İnşallah deneyeceğim hocam' dedi. Vedat için 'MR'ı bozar' diyorum. Tekme yiyor, sonra içeri giriyor, öyle bir oyuncu. Bence Göztepe maçında oynama ihtimal %25. Bence Gençlerbirliği maçına yetişir" ifadelerini kullandı.
Muriqi'nin Fenerbahçe için önemli olduğunu kaydeden yorumcu, "Bazı oyuncular vardır, çok oyuncudur. Size taktik olarak B-C planları getirir. A, 'daha çok kesin, Vedat var orada' dersin. B, gel sana duvar olsun. C, 'çok baskı yedik, uzun oynayın Vedat'a, topu tutsun' dersin" dedi.
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