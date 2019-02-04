İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

Rıdvan Dilmen Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Geldiği gibi ilk buluştuğu topta gol atan oyuncu bulabilirsiniz ben böyle bir şey görmedim. Bu kadar hızlı 2 gol atan oyuncu zannetmiyorum ki tarihte olsun.

Kagawa, Borussia Dortmund'da oynadı, Manchester United'da oynadı, kariyerinde bir sürü maçı var. İleride anlatacağı ilk maç bu olabilir. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum.

Futbol tarihinde böyle bir şey yoktur sanırım. Şimdi Beşiktaş'ın Japon seyircisi de artacaktır.

Kagawa'yı kıskandım, kıskandım derken kötü anlamda demiyorum.

"BUGÜN TARİHİ BİR GÜN"

Bugünün tarihini atalım. Bugün önemli, tarihi bir gün. Türk futbolu için de değil sadece, dünya futbolu için tarihi bir gün. Kagawa çok iyi oyuncu. CV'si de değerlidir.

Talisca, Manchester United varken Çin'i tercih ediyorsa önceliği paradır. Manchester United'da oynayacak kapasitesi var, Fellaini'den daha iyi. Ama Kagawa'nın oynama isteği var. 6 ay onamamışım ben, Beşiktaş'a gideyim demiş.

"KAGAWA BİR HAVA GETİRDİ"

Kagawa, Beşiktaş'a hava getirdi. Attığı 2 gol olmasaydı bu hava olmazdı Beşiktaş'ta.

"10-15 DAKİKA ÇILGIN OYUN"

Beşiktaş, maçlarda bazen 10-15 dakika çılgın gibi oynuyor. O 15 dakikayı atlatırsan rahatlıyorsun zaten. Golleri de bu dakikalarda atıyorlar.

"SEZON BAŞINDA DÜŞÜNMEDİĞİ 3'LÜ"

Orta sahada hoca, sezon başı düşünmediği 11 ile oynadı. Dorukhaqn, Atiba, Ljajic ile oynamayı düşünmüyordu. 3'ü de gol attı, iyi oynadı.

"JAPON DEĞİL, DÜNYA KONUŞUR"

Değil Japon basını, tüm dünya basını Kagawa ve Beşiktaş'ı konuşacak. Maç 4-1 olmuş, hoca seni alkışlatmak için oyuna sokuyor. 2 tane gol at diye sokmuyor zaten. Bir de çıkıp üstüne 2 gol atıyorsun.

İlk golü attı, santradan sonra pres yaptı. İnanılmaz gerçekten... Tam Japon! Bir daha böyle bir şey görmeyeceğiz sevgili Beşiktaşlılar. Ne güzel Nagatomo var, Kagawa var...

Teknik direktörler sürekli çalışmak ister. Şenol hoca da çalışmak istiyorum diyor. Ya Beşiktaş ya da Milli Takımlar diyor. Anadolu da zaten çalışmışım diyor.

"BAŞAKŞEHİR 3,3 ATIYOR ARTIK"

Başakşehir, bugün ilk yarıda 6 tane atabilirdi 2 attı. Başakşehir, 1-0 giderek başarılı olamaz diyordum. İkinci yarı ne oldu? İki deplasmanda 3, 3 attı. Trabzonspor ve Akhisar'a karşı yapıyor.

Başakşehir, korkunç bir avantaj yakaladı. Ligin boyu azalıyor. Yakalanırsa ortada yakalanırlar. Çünkü son 6 haftada çok avantajlı bir fikstürü var.

"BU KİŞİLERİ YÖNETMEK KOLAY DEĞİL"

Demba Ba gol attı ama ben henüz hazır görmedim. Arda, Atletico Madrid'de oynadığı kadar iyi oynamasa da oradaki gibi disiplinli oynamaya başladı.

Sol bek Manchester City'den, forvet Arsenal, City, Real Madrid görmüş kişiler. Bu insanları yönetmek de kolay değil.