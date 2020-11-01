SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'ın geleceği aydınlık

Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'ın geleceği aydınlık

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.11.2020 22:42 | Son Güncelleme

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi yorumladı.

Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'ın geleceği aydınlık

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi sosyal medyadan yorumladı.

Rıdvan Dilmen şu değerlendirmeyi yaptı:

"Beşiktaş top rakipteyken 10 üzerinden 8, top kendisindeyken ise 10 üzerinden 6'lik bir futbol oynadı bu akşam. Eğer topa sahipken oynadığı oyunu da geliştirirse gelecek Beşiktaş için aydınlık. Ayrıca bana göre maçın en iyi oyuncusu Larin'di."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktıMilyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktı
''Savaşarak oynadık''''Savaşarak oynadık''
Şenol Güneş’in ilk 11’i!Şenol Güneş’in ilk 11’i!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Depremde can kaybı yükseliyor
Depremde can kaybı yükseliyor
'AKUT ile görüştük ve...'
'AKUT ile görüştük ve...'
Onyekuru geri dönüyor! Yılın transferi...
Onyekuru geri dönüyor! Yılın transferi...
Ozan Tufan, İngiliz devine transfer oluyor!
Ozan Tufan, İngiliz devine transfer oluyor!
Beşiktaş gözünü zirveye dikti! Kritik 3 puan...
Beşiktaş gözünü zirveye dikti! Kritik 3 puan...
Manchester City transferi bitirdi
Manchester City transferi bitirdi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
CANLI | Denizlispor - Beşiktaş
CANLI | Denizlispor - Beşiktaş
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Türkiye'ye geri dönüyor! İşte o takım...
Türkiye'ye geri dönüyor! İşte o takım...
Beşiktaş'ta büyük şok! 6 milyon euro istiyorlar...
Beşiktaş'ta büyük şok! 6 milyon euro istiyorlar...
Beşiktaş'ta Vida evine dönüyor
Beşiktaş'ta Vida evine dönüyor
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'ın geleceği aydınlık
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı yorumu
Sergen Yalçın: Bize biraz zaman verin
Sergen Yalçın olumlu konuştu
Beşiktaş'ın son haftalardaki flaş ismi Larin'den umut veren açıklama
Beşiktaş'ın flaş golcüsü Larin konuştu
Beşiktaş'ın 37'lik delikanlısı Atiba, Malatyaspor maçının ardından konuştu
Atiba'dan Malatyaspor maçı hakkında değerlendirme
Oğuzhan Özyakup'un açıklamaları Beşiktaşlı taraftarları mutlu etti
Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaşlı taraftarları sevindiren mesaj
ÖZET| Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: 1-0
Beşiktaş gözünü zirveye dikti! Kritik 3 puan...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.