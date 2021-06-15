Rıdvan Dilmen bombayı patlattı! ''Ali Koç ile görüştüm''

Fenerbahçe'de 2. kez başkan adayı olan Ali Koç yabancı bir teknik direktör ile yola devam edeceğini açıklamıştı. Başkan Koç, geçtiğimiz sezon hem sportif direktörlük hem teknik direktörlük görevi yapan Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmıştı.Bu gelişmelerden sonra gözler Fenerbahçe'deki yeni teknik direktör kararına çevrildi. Geçtiğimiz sezon yorumculuğu bırakan ünlü spor adamı Rıdvan Dilmen konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dilmen, Ali Koç ile de görüşmesini aktardı.

İŞTE DİLMEN'İN PAYLAŞIMLARI

Rıdvan Dilmen, ''Lig bitti, üzerinden 1 ay geçti. Beşiktaş 1 gol farkla şampiyon oldu. Bir başka deyişle Galatasaray 1 gol farkla şampiyon olamadı. Fenerbahçe matematik olarak son haftaya kadar şampiyonluk şansını korudu, hatta sondan 2. hafta Sivasspor maçını kazansa büyük ihtimalle şampiyon olacaktı.'' dedi.

"SERGEN CUMA'YA KADAR İMZALAR"

Rıdvan Dilmen, ''Çok dar kadrosuyla Sergen Yalçın, büyük bir iş başardı ve takımı şampiyon yaptı. Fatih Terim'li Galatasaray, ne derseniz deyin Malatyaspor kalecisi Ertaç, olağanüstü oynamasa şampiyon olacaktı. Müthiş başarı elde eden Sergen Yalçın'la dün konuştum, henüz anlaşma sağlanamamış. ''Cumaya kadar sonuçlanır.'' açıklamasını yaptı.