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Rıdvan Dilmen bombayı patlattı! ''Ali Koç ile görüştüm''

15.06.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Rıdvan Dilmen, sarı lacivertlilerde yaşanan son gelişmeleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aktardı. Dilmen, Ali Koç ile görüşmesinde de müjdeyi verdi.

Rıdvan Dilmen bombayı patlattı! ''Ali Koç ile görüştüm''

Fenerbahçe'de 2. kez başkan adayı olan Ali Koç yabancı bir teknik direktör ile yola devam edeceğini açıklamıştı. Başkan Koç, geçtiğimiz sezon hem sportif direktörlük hem teknik direktörlük görevi yapan Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmıştı.Bu gelişmelerden sonra gözler Fenerbahçe'deki yeni teknik direktör kararına çevrildi. Geçtiğimiz sezon yorumculuğu bırakan ünlü spor adamı Rıdvan Dilmen konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dilmen, Ali Koç ile de görüşmesini aktardı.

İŞTE DİLMEN'İN PAYLAŞIMLARI

Rıdvan Dilmen, ''Lig bitti, üzerinden 1 ay geçti. Beşiktaş 1 gol farkla şampiyon oldu. Bir başka deyişle Galatasaray 1 gol farkla şampiyon olamadı. Fenerbahçe matematik olarak son haftaya kadar şampiyonluk şansını korudu, hatta sondan 2. hafta Sivasspor maçını kazansa büyük ihtimalle şampiyon olacaktı.'' dedi.

"SERGEN CUMA'YA KADAR İMZALAR"

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Rıdvan Dilmen, ''Çok dar kadrosuyla Sergen Yalçın, büyük bir iş başardı ve takımı şampiyon yaptı. Fatih Terim'li Galatasaray, ne derseniz deyin Malatyaspor kalecisi Ertaç, olağanüstü oynamasa şampiyon olacaktı. Müthiş başarı elde eden Sergen Yalçın'la dün konuştum, henüz anlaşma sağlanamamış. ''Cumaya kadar sonuçlanır.'' açıklamasını yaptı.

"ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞTÜM"

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Rıdvan Dilmen, ''Galatasaray kongre sürecinde, takım hazırlıklara Selçuk İnan ve Necati Ateş'le başlamak zorunda kaldı. Fenerbahçe ince eleyip sık dokumak istiyor. Ali Bey'le bugün görüştüm. Teknik direktör adaylarını 3'e indirmiş. Muhtemelen 1 hafta içinde belli olur dedi. ifadelerini kullandı.


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Sergen Yalçın Rıdvan Dilmen Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
GİDER EN ACEMİYİ ALIR BİZDE AVUCUMUZU YALARIZ
yine secer abuk subuk bir hoca hiç yönetemıyor fb yı çok kötü yönetiyor
Vaybeee ne bomba patladı....

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