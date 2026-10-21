Rıdvan Dilmen'den Asensio için çarpıcı yorum! "Ben devam etmem"

Fenerbahçe'de İspanyol yıldız Marco Asensio'nun yaşadığı sakatlıklar ve sahadan uzak kalış süreci gündemdeki sıcaklığını korurken, futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen süreci etraflıca ele aldı. Asensio'nun geçtiğimiz sezon Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlıktan bu yana geçirdiği süreci listeleyen Dilmen, oyuncunun 90 dakikayı tamamlayamadığına dikkat çekti.

"KASITLI YAPMIYOR ANCAK BU TABLO ‘BENDEN BİR ŞEY BEKLEMEYİN’ DİYOR"

Asensio'nun kötü niyetli olmadığını vurgulayan Rıdvan Dilmen, oyuncunun idmanlarda ve maçlarda yaşadığı süre istikrarsızlığına vurgu yaptı. Dilmen, "Avusturya kampı, hazırlık maçları ve lig sürecine baktığımızda bir tane oyuncu var, 90 dakika bir kere oynayamıyor. İdmanlarda bir var, bir yok. Kötü niyetle yapıyor demiyorum. Şu tablo sana ne anlatıyor? Sakatmış, değilmiş hiçbir şey bilmiyorum. Bu tablo 'Benden bir şey beklemeyin' diyor" ifadelerini kullandı.

"ŞU TABLODA CV'Sİ OLAN BİR FUTBOLCUYLA DEVAM ETMEM"

Asensio'nun kariyerine ve kalitesine rağmen mevcut tablonun kabul edilemez olduğunu belirten ünlü yorumcu, "Şu tabloda CV'si olan bir futbolcuyla ben devam etmem. Bak sadece sakatlık üzerinden gitmiyorum veya dönerim hocaya 'Ya bu kadar önemli bir oyuncu neden hazır değil?' derim" şeklinde konuştu.

"İSMAİL KARTAL VE ASENSIO'NUN HİÇ SUÇU YOK"

Yaşanan süreçte teknik direktör İsmail Kartal ile futbolcunun hiçbir suçunun bulunmadığını belirten Rıdvan Dilmen, kulüp içerisindeki sağlık ve transfer planlaması dinamiklerine işaret etti. Dilmen, "Muhtemelen doktorlar kıkırdağı görmüşlerdir, hiç kimse bana hikaye anlatmasın. Biz seni iğneyle kuvvetlendiririz, dinlendiririz oynatırız... Zaten gidişat da onu gösteriyor. İsmail Kartal da Asensio konusunda yerle bir edilmiş. Hiçbirinin suçu yok. Hiç suçu olmayan Asensio ile İsmail Kartal fakat bu tablo Asensio'nun cevabıdır" dedi.

"FENERBAHÇE O BÖLGEYE TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLAMIŞTIR"

Fenerbahçe'nin yaz döneminde Talisca'yı gözden çıkardıktan sonra bu bölgeye takviye yapmamasının hata olduğunu dile getiren Dilmen, sarı-lacivertli kulübün şimdiden arayışa başladığını ifade etti. Rıdvan Dilmen sözlerini, "Dua edelim dört ay sonra sağlıklı dönsün sahalara ama artık bir gerçek var ki Fenerbahçe o bölgeye başlamıştır transfer çalışmalarına" diyerek tamamladı.