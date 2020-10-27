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Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil yorumu

FUTBOL HABERLERİ  | 27.10.2020 07:31 | Son Güncelleme

Rıdvan Dilmen, Arsenal ile sorunlar yaşayan ve kadro dışında kalan Mesut Özil'in sezon başında ayrılması gerektiğine inandığını söyledi.

Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil yorumu

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in Arsenal'de kadro dışı kalmasını değerlendirdi.

Dilmen, Özil'in Arsenal'de oynayacak kapasiteye fazlasıyla sahip olduğunu söyleyerek yıldız ismin, takımdan ayrılması gerektiğini söyledi.

Rıdvan Dilmen'in Mesut Özil ile ilgili sözleri şu şekilde:

"Mesut çok değerli bir kişilik. Ben tanıyorum, ülkemizi, ülkesini seven birisi her ne kadar Almanya için oynasa da. Arsenal'de oynayacak kapasitesi fazlasıyla var. Son dönemlerde düşüşteydi işin gerçeği. Keşke bu sene ayrılsaydı Mesut oradan. 4-6 ayı daha kayıp olacak maalesef"

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