Rıdvan Dilmen'den olay iddia: Maçları hakemler belirliyor!

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti ve yeniden averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturdu. NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Galatasaray - Kasımpaşa maçında Kasımpaşa'nın lehine penaltının verilmediğini söyleyen Rıdvan Dilmen, "Futbolda ekonomik olarak Avrupa'nın en kötü durumda olan ligiyiz. Avrupa'daki bütün liglerin tamamı kadar transfer yapmışız. Bir buçuk iki aydır maçları tamamen hakemler belirliyor. Hangi sonuç olursa olsun. Serdar Tatlı benim arkadaşımdır ama böyle düşünüyorum." dedi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk dört sıraya yerleşmesinin tesadüf olmadığını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Hakem konuşmama kararı aldım artık. Çünkü Türkiye'de hakemlik müessesesi diye bir şey yoktur. Serdar Tatlı da benim için hakemlik olmayan bir müessesenin başındadır. Burada Zekeriya Alp ve Yusuf Namoğlu gibi hocalarımıza da haksızlık yaptığımızı görüyoruz." dedi.

