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  4. Rıdvan Dilmen'den Şenol Güneş'e sert sözler: Verem ettin!

Rıdvan Dilmen'den Şenol Güneş'e sert sözler: Verem ettin!

05.09.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında ilk yarıyı 0-0 beraberlikle tamamladı. İlk yarıdaki oyunu değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen çarpıcı ifadeler kullandı. Dilmen yaptığı yorumda, "48 dakika bizi niye verem ettin hocam! Boşu boşuna 22.30'a kadar geçen bir zaman var" dedi.

Rıdvan Dilmen'den Şenol Güneş'e sert sözler: Verem ettin!

A Milli Takım'ın Cebelitarık karşılaşmasının ilk yarısındaki kötü performansı sonrası ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Şenol Güneş'i sert eleştirdi. Deneyimli teknik direktörün kadro tercihine tepki gösteren Dilmen, "Rakip takım, Avrupa'nın en zayıf takımı" dedi.

"BU MAÇTA GEREKİRSE SOL BEK YUSUF YAZICI'YI OYNAT"

Dilmen, "Yahu canım hocam, Efecan yerine Cengiz, ortaya Hakan, forvete Halil'i alacaksın. Baştan yap da ikinci yarı dinlensin çocuklar. Bu maçta gerekirse sol bek Yusuf Yazıcı'yı oynat. Sen hata yaparsan pozisyona girebilirler çünkü." dedi.

"PENALTI GOL OLSA BİRAZ DAHA RAKİBİN DİRENCİ AZALACAKTI"

Penaltı pozisyonu hakkında konuşan Rıdvan Dilmen, "Gol yemedikçe rakip daha fazla direnç gösteriyor. Penaltı gol olsa biraz daha rakibin direnci azalacaktı. Rakip takım, Avrupa'nın en zayıf takımı. İlk 48 dakikada golümüz yok. Bir de Uğurcan'ın üzerine vurdukları pozisyon vardı." açıklamasını yaptı.

"BOŞU BOŞUNA 22.30'A KADAR GEÇEN BİR ZAMAN VAR"

Çok sert eleştirilerde bulunan Dilmen, "48 dakika bizi niye verem ettin hocam! Boşu boşuna 22.30'a kadar geçen bir zaman var." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen Şenol Güneş Türkiye Milli Futbol Takımı
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