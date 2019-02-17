İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçını değerlendirdi

65 dakika 10 kişi oynayan bir takım, 40 bin kişinin önünde puan alıyor, bu kolay değil.

Slimani, Zenit'e attığı golle bu maçta formayı aldı. Yedekleri de Pele falan değil yani. Frey var...

''OFSAYT KARARI DOĞRU''

Mehmet Topal ve Alper Potuk, topa vurmasa bile alanda olduğu için ofsayt kararı doğru karar. İptal edilen golde, diyelim ki Alper Potuk geriden çıktı. Ancak yine de pozisyon ofsayt. İlk olarak Mehmet Topal ofsayt pozisyonunda.

''JAHOVIC'İ ATMAMASI GEREKİYORDU''

Bence hakemin, Jahovic'i atmaması gerekiyordu. Attı ama. Tartışılan pozisyonlar var. Skrtel'in sarı kartı doğru. Konyaspor, oyuncusunun ayağını paylaşmış. Ancak o müdahaleyi alırsan, fotoğraf paylaşamazsın, hastaneye gidersin. Jailson pozisyonuna da ben olsam penaltı vermem.

Bugün Fenerbahçe'nin hakem hakkında söyleyecek bir şeyi yok. Hatta VAR'a rağmen Fırat Aydınus, Konyaspor'u 10 kişi bıraktı. Jahovic, orada ayağını saklayamazdı.

''24 PUANDA KALDI, TEHLİKELİ...''

Ligin 3'de 2'lik bölümü bitti. Fenerbahçe bu bölümde 42 puan kaybetti. -6 averaj ve -42 puan varsa, burada sorun vardır. Fenerbahçe 24 puanda kaldı, tehlikeli.

Ersun Yanal, ikinci yarının lideri olacağız dedi. Ali Koç, ilk 3'e razıyım dedi. Çaykur Rizespor, 13 puan aldı.

''ZENIT GALİBİYETİ KADROYU ETKİLEDİ''

Zenit galibiyeti, bu maçın kadrosunu etkiledi. Slimani forvette başladı, Valbuena ilk 11'de başladı. Slimani'yi oynatmak zorunda kaldı. Haftaya muhtemelen Soldado oynayacaktır. Konyaspor'da bugün Fofana diye bir yıldız kaydı. Neler yaptı neler

Fenerbahçe'nin aklında olmayan oyuncular Dirar ve Sadık'tı. Zajc'ı bugün ilk kez izledik. Acaba haftaya kullanacak mı? Bence kullanmayacak. Fena bir oyuncu değil ama böyle kritik bir maçta daha hazır bir oyuncuyla başlamak daha iyi olurdu.

Valbuena'nın oynadığı bir maçta Fenerbahçe, sezonun en çok korner kullandığı maçı oynadı. Aykut hoca, neden Yatabare'yi soktu oyuna? Duran toplarda da üstünlüğü alayım diye.

''KOSKOCA FENERBAHÇE'NİN DURUMU...''

Bir gerçek var. O da koskoca Fenerbahçe'nin durumu. Hakemlerle ilgili bir serzeniş yapacak takım varsa o da Konyaspor.

Bir gerçek var. O da koskoca Fenerbahçe'nin durumu. Hakemlerle ilgili bir serzeniş yapacak takım varsa o da Konyaspor.

Moses ile Valbuena sürekli yer değiştiriyor. Tamam kanat oyuncuları yer değiştirir ama değişince 20 dakika kalır orada. Bunlar sürekli değişti.

Koşu mesafesini Aykut Kocaman konuşunca insanlar dalga geçiyordu. Fenerbahçeli olmanın zor olduğunu bir kez daha gördük.

''FREY'İ GETİRMENİN TEK SEBEBİ BU''

Fenerbahçe için her maç bir finale döndü artık. Frey'i İsviçre'den getirmenin tek sebebi bu maçın son 10 dakikasıdır. Yoksa Frey başka bir şey yapamaz. Uzun toplar atılıyor Slimani yükselemiyor. At Frey'e yükselsin. Son 10 dakika al bari...

''ERSUN HOCA VIR VIR KONUŞUYOR DEMİŞTİM''

Geçen hafta demiştim ya Ersun hoca, yardımcısıyla vır vır vır konuşuyor diye. Sürekli konuşurken kafası karıştı heralde. Frey'i hazırladı o kadar, sonra Alper'i aldı oyuna. Maçın son 10 dakikası tamamen kaos futboluydu.

Skrtel'in darbesinden sonra Zuta'nın bacak bu hale gelmişse kırmızı kart diyorum o zaman. Taban o şekilde gelirsen kaval kemiğini alıp götürür.

''AÇIKLAMALARI HAKEMLERİ ETKİLEMİŞTİR''

Maç öncesi psikolojik şartlar da hakemleri etkilemiş. Hem Fenerbahçe'den hem Konyaspor'dan yapılan açıklamalar var. Fenerbahçe, bizim programa çıktı. Konyaspor hakkımız yanmasın diye açıklama yaptı. MHK üstünden tartışmamamız gerektiğini bugün görüyoruz.

Beşiktaş'a 1-0 kaybedersen ligin bitimine 10 hafta kala sondan 3. oluyorsun.

''ERSUN HOCA, TOLGAY'I HEMEN OYNATTI''

Ersun Yanal gibi tecrübeli bir teknik direktör, Tolgay'ı hazır sanarak oynattı. Kaç maçtır oynamıyor. Futbolculuk zor meslek artık. Öyle koşmayayım falan diyemezler artık. Hoca hemen oynattı Tolgay'ı. Bak gitti kasığı adamın.

Şenol hocaya bak, Kagawa'yı yavaş yavaş hazırlıyor. Ersun hoca, Tolgay'ı hemen oynattı. Pas oyunu oynamak istedi tamam ama...