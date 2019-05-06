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Rıdvan Dilmen'den çarpıcı derbi yorumu!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 06.05.2019 13:32 | Son Güncelleme

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 futbol programında Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi. Dilmen, Galatasaray'ın 2-0 kazandığı maç sonrası Caner Erkin'in taç pozisyonu ve hakem Bülent Yıldırım'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Beşiktaş derbisini yorumladı

Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Beşiktaş derbisini yorumladı

"Her ne olursa olsun, her maçı final oynayarak ve uzun süredir maç kaybetmeyerek yarışın takipçisi olmak önemli.

"Her ne olursa olsun, her maçı final oynayarak ve uzun süredir maç kaybetmeyerek yarışın takipçisi olmak önemli.

Başakşehir ile puan farkı daraldıysa, "Büyük takım olmakla büyük kulüp olmak" arasındaki fark gibi görüyorum ben. Şenol Güneş'e Beşiktaşlılar kızıyor mu? Bilemiyorum.

Başakşehir ile puan farkı daraldıysa, "Büyük takım olmakla büyük kulüp olmak" arasındaki fark gibi görüyorum ben. Şenol Güneş'e Beşiktaşlılar kızıyor mu? Bilemiyorum.

Adriano'nun fizik gücünü bilmiyorum niye oynamadı demem. Ama, en fazla 2-0 mağlup olurum derse. Ki Necip'i sol beke, Caner'i öne alacağına. Bu riski almadı.

Adriano'nun fizik gücünü bilmiyorum niye oynamadı demem. Ama, en fazla 2-0 mağlup olurum derse. Ki Necip'i sol beke, Caner'i öne alacağına. Bu riski almadı.

Galatasaray'ın Donk ve Fernando ile müthiş baskı yaptığını söyleyebiliriz. Hocasının, Florya'da yaptığı pikniğe kadar, beIn Sports'a söylediklerine kadar başarı diyebiliriz.

Galatasaray'ın Donk ve Fernando ile müthiş baskı yaptığını söyleyebiliriz. Hocasının, Florya'da yaptığı pikniğe kadar, beIn Sports'a söylediklerine kadar başarı diyebiliriz.

Orta sahalara bakıyoruz, 14 gol atmışlar. Aslında maça çıkarken 0-0 gibi gözüküyor. Atiba 4 atmış, Dorukhan atmış. En büyük özelliği Burak'a pas olağını kaybetmiş bir durum var.

Orta sahalara bakıyoruz, 14 gol atmışlar. Aslında maça çıkarken 0-0 gibi gözüküyor. Atiba 4 atmış, Dorukhan atmış. En büyük özelliği Burak'a pas olağını kaybetmiş bir durum var.

Bir tarafta lider değilim ama "Benim genimde var, Mayıs'ta liderlik koltuğuna oturacağım" diyen bir teknik adam var.

Bir tarafta lider değilim ama "Benim genimde var, Mayıs'ta liderlik koltuğuna oturacağım" diyen bir teknik adam var.

Türk futbolu hiç olmadığı kadar hakemler konusunda kötü bu zamanda. Hakem arkadaşlarımız maç sonunda görüntülü analizlerini yapacaklardır.

Türk futbolu hiç olmadığı kadar hakemler konusunda kötü bu zamanda. Hakem arkadaşlarımız maç sonunda görüntülü analizlerini yapacaklardır.

Aykut Kocaman "Taç hırsızlığı" dedi biliyorsunuz bir gün. Şenol Güneş "Benim tacım yok" demişti. Beşiktaş'ın 2. golü tamamen gafteletten dolayı oldu.

Aykut Kocaman "Taç hırsızlığı" dedi biliyorsunuz bir gün. Şenol Güneş "Benim tacım yok" demişti. Beşiktaş'ın 2. golü tamamen gafteletten dolayı oldu.

Beşiktaş adam değiştirecek, hoca diyor ki Necip sen öne geç, Adriano sola geç. Şenol hocanın o tacı başlattıraması lazımdı. Başlattırmayacaksın! Hakem zaten çok uzak olaya.

Beşiktaş adam değiştirecek, hoca diyor ki Necip sen öne geç, Adriano sola geç. Şenol hocanın o tacı başlattıraması lazımdı. Başlattırmayacaksın! Hakem zaten çok uzak olaya.

Diagne, topu oyunda tutmak için depar attı. Ben topun Caner'e değdiğini görmedim. Ama yarın öbür gün ne olur bilemem. Ama Lens ve Caner hakeme gitti ya. Gitmeyeceksiniz. önce kalenize doğru gideceksiniz.

Diagne, topu oyunda tutmak için depar attı. Ben topun Caner'e değdiğini görmedim. Ama yarın öbür gün ne olur bilemem. Ama Lens ve Caner hakeme gitti ya. Gitmeyeceksiniz. önce kalenize doğru gideceksiniz.

Nasıl penaltı ve ofsaytta çok kolay anlayabiliyorsak, maşallah bizim hakemler de 2 dakika 20 saniyede anlayamadı. Hiç oynatmayacaksın o zaman. Cüneyt Çakır veya Bülent Yıldırım olmanıza gerek yok.

Nasıl penaltı ve ofsaytta çok kolay anlayabiliyorsak, maşallah bizim hakemler de 2 dakika 20 saniyede anlayamadı. Hiç oynatmayacaksın o zaman. Cüneyt Çakır veya Bülent Yıldırım olmanıza gerek yok.

Bülent Yıldırım, Allah uzun ömürler versin ama artık hakemlik falan yapmasın. Zaten son derbisi muhtemelen. Necip'in bir pozisyonu var, kafa gitti hakemde. Sonra 2 kez faul vardı, 2 kez götürdü elini cebine, vazgeçti.

Bülent Yıldırım, Allah uzun ömürler versin ama artık hakemlik falan yapmasın. Zaten son derbisi muhtemelen. Necip'in bir pozisyonu var, kafa gitti hakemde. Sonra 2 kez faul vardı, 2 kez götürdü elini cebine, vazgeçti.

Beşiktaş'ın 11'ini Google'a girsinler, internete girsinler kimse tahmin etmemiştir. Bir anda Necip'i gördük. Devrede Caner'i öne atıp Necip'i sol beke koyarsanız olmaz.

Beşiktaş'ın 11'ini Google'a girsinler, internete girsinler kimse tahmin etmemiştir. Bir anda Necip'i gördük. Devrede Caner'i öne atıp Necip'i sol beke koyarsanız olmaz.

Gidişat aslında Şenol hocanın istediği gibi gidiyordu. Galatasaray'ın birkaç atağı var ama yine de istediği oluyordu. Taç kararının ardından dağıldılar.

Gidişat aslında Şenol hocanın istediği gibi gidiyordu. Galatasaray'ın birkaç atağı var ama yine de istediği oluyordu. Taç kararının ardından dağıldılar.

İkinci golde de aynısı var. Orda "Yahu niye başlıyorlar?" dediğinde gol yedi. Beşiktaş mental olarak düşmüştü.

İkinci golde de aynısı var. Orda "Yahu niye başlıyorlar?" dediğinde gol yedi. Beşiktaş mental olarak düşmüştü.

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı yüzde 51, Başakşehir'i yüzde 49 olarak görüyorum. Çok da düşmedi bence Başakşehir."

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı yüzde 51, Başakşehir'i yüzde 49 olarak görüyorum. Çok da düşmedi bence Başakşehir."
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Hakemlere kimse sezon sonu gelmiş laf söylemesin.Zamanında galatasaray bayrak açtı herkes galatasaray a tavır aldı.Şimdi canları yanmaya başladı konuşuyorlar hakem söyle kötü yönetti böyle yaptı.KONUŞMAYIN şimdi hak ettiğinizi yaşıyorsunuz
eyyamcı %51 demiş :D
pinokyo
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