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Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ın şampiyonluk şansı kalmadı

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.06.2020 23:06 | Son Güncelleme

Rıdvan Dilmen, katıldığı spor programında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Başarılı spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Ne kadar matematik olarak olsa da ben Galatasaray'ın şampiyonluk şansı olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden Dilmen, "Haftanın en kârlı takımı Beşiktaş oldu" açıklamasını yaptı.

ŞUNLARI SÖYLEMİŞTİ...

Dilmen, "Galatasaray mevcut kadrosuyla ilk yarıda yapabileceğinin en iyisini yaptı. Michael Seri orta sahadaki baskıyı kırdı. Attığı tüm pasları isabetli kullandı." ifadelerini kullanırken "Maçın kaderini Ali Palabıyık belirleyecek. 3 kritik oyuncunun sarı kartı var. Maçtan sonra her türlü sonucu konuşabiliriz" sözlerini kullanmıştı.

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