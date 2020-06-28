Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ın şampiyonluk şansı kalmadı

Başarılı spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Ne kadar matematik olarak olsa da ben Galatasaray'ın şampiyonluk şansı olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden Dilmen, "Haftanın en kârlı takımı Beşiktaş oldu" açıklamasını yaptı.

ŞUNLARI SÖYLEMİŞTİ...

Dilmen, "Galatasaray mevcut kadrosuyla ilk yarıda yapabileceğinin en iyisini yaptı. Michael Seri orta sahadaki baskıyı kırdı. Attığı tüm pasları isabetli kullandı." ifadelerini kullanırken "Maçın kaderini Ali Palabıyık belirleyecek. 3 kritik oyuncunun sarı kartı var. Maçtan sonra her türlü sonucu konuşabiliriz" sözlerini kullanmıştı.

