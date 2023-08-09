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Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu! TRT Spor'un ardından...

09.08.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala futbol dünyasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak TRT Spor'da yorumculuk yapan ve %100 Futbol programında yer alan Rıdvan Dilmen'in yeni sezondaki adresi belli oldu. Dilmen, televizyon kariyerini noktaladı ve dijital medyaya geçiş yaptı. İşte detaylar...

Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu! TRT Spor'un ardından...

Trendyol Süper Lig, 11 Ağustos Cuma günü oynanacak olan Trabzonspor - Antalyaspor müsabakasıyla birlikte start alacak. 2023/24 sezonunun başlamasına çok kısa bir süre kala futbol camiasında da sıcak bir gelişme yaşandı.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları...

Uzun yıllardır spor yorumculuğu yapan ve son olarak TRT Spor ekranlarında görev alan Rıdvan Dilmen, televizyon kariyerini noktaladı.

Uzun süredir NTV ve NTV Spor'da yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen'in alacağı karar merakla bekleniyor.

Dilmen, dijital medyaya geçiş yaparak Sports Digitale'e transfer oldu.

Ünlü yorumcunun her salı 'Referans' programı ile Sports Digitale'de kamera karşısına geçeceği duyuruldu.

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