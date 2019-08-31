İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

Rıdvan Dilmen İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi

En kolay iş artık VAR'dan sonra hakemlik! Ancak ben böyle rezalet görmedim. Ben Mustafa Öğretmenoğlu'nu beğenirdim bir de... Bir sürü göz var ama dikkat yok! Türk fubolunda hakemlerin mental açıdan hazırlanma şansları yok.

"SÜLALE BOYU YÖNETİYORLAR, OLMUYOR"

Sülale boyu maç yönetiyorlar, yine de yönetemiyorlar. Bir sürü kişi yönetiyor ama olmuyor. Günahlarını da almayayım ama kasti hatalar da yapıyorlar. Biraz sonra Erol Bedir konuşacaktır, hakeme sallayacaktır.

Geçen sene hata yapan 2 hakeme artık maç yönetilmiyor. Bak böyle yaparsanız böyle olur denildi. Hakemlerin hepsi bu psikoloji ile maçlara çıkıyor.

"40 METREDEN KIRMIZI KART ÇIKARTTI"

Maçların kopma anlarında yanlış kırmızı kartlar var. Henrique'ye ikinci sarı kartı 40 metreden verdi. Kafaya takmış çünkü. Çok net, tartışmasız bir ikinci sarı kart ise göster diyor kural. Ben sana kart gösteriyorum diye geldi. Dağılmış zaten kafa olarak.

"HAKEM, MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ"

Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, maçın önüne geçti. Artık hakemlik çok kolay bakın. Son gol ofsayt falan değil kaç dakika bakıyor. Değil ofsayt işte niye bakıyorsun. Hakemler maçın önüne geçiyor. Mustafa Öğretmenoğlu 2-3 hafta maç yönetemeyebilir. Halis Özkahya, Milli maç yönetecek ama 3. hafta maçı yok.

"TÜRK FUTBOLUNA HAYIRLI OLSUN..."

Türk futboluna hayırlı olsun. Acayip bir sezon başlıyor. İlk iki hafta hatalara daha sezon başı denildi, pek bir şey denilmedi. Bitti reklamlar, start verildi.

Galatasaray ölüsüyle Kayserispor'u yendi. Çok kötü oynuyor. Hakem, Henrique'ye kart göstermeseydi Emre Mor'a da kırmızıyı vermezdi. Emre'den önce Adem'e kart vermeliydi orada. Ne yapıyorsun, dengelemeyi mi düşünüyorsun? Sonra maç sonu şov yapıp Ümit Davala'ya kırmızı gösteriyor falan...

Ben bu hakemi severdim bir de... Daha büyük takımların canı yanmadı. O zaman göreceğiz.

"EMRE MOR HİÇ GELİŞMEMİŞ"

Emre Mor, 18-19 yaşından beri Dortmund, A Milli Takım gibi yerlerde oynadı. Acaba kat ediyor mu? Koordinasyonu sıfır. Top ile herhangi bir koordinasyonu yok. Teknik olarak hiç gelişmemiş. Pas vereceğine çalım atıyor, çalım atacağına pas atıyor. Yeteneklerini karıştırıyor. Fizik gücünün dışında sabahtan akşama kadar koordinasyon antrenmanı yapması lazım. Topla hızlı oyuncu deriz de 10 topun 8'ini kullanamıyor. Rakibe çarpıyor veya topu yanlış yere veriyor. Dortmund, Fatih Terim, Lucescu, Celta Vigo'daki hocalarının hepsinin kafasını karıştırdı.

Bulmaca gibi Emre. Her an tehlike yaratabilir umuduyla bakıyorsun. Fatih Terim de o yüzden aldı zaten. 60 saniyede gördüğü iki sarı kartla da oyundan atıldı.

"BU TEMPO İLE ŞAMPİYONLAR LİGİ..."

Galatasaray bugün maçı kazanamayabilirdi. Pas trafiği çok yavaş. Hiç hazır değiller. Bu tempo ile Şampiyonlar Ligi'nde işleri hiç kolay olmaz. Hele o grupta...

"DIAGNE TOPU ARAMIYOR BİLE"

Diagne topu aramıyor. Sen topu aramazsan o top sana gelmez. Babel, klasik bir forvet değil ama daha çok top arıyor.

Diagne gönderilmek istendiğini biliyor. Florya umurunda değil. Parasına bakıyor sadece. Paramı verin yeter diyor. Selçuk gibi 4-5 ay parasını alamazsa sorun etmeyecek futbolcular var ama Diagne öyle değildir. Gideceğini de biliyor, o yüzden rahat.

"GALATASARAY BELKİ 3 TRANSFER YAPAR"

Real Madrid'in geç form tutacağı belli. Hazardlar falan forma giriyor. PSG'de Neymar gidecek gibi duruyor ama Cavani, Mbappe falan var. Galatasaray'da da daha Falcao gelecek, Luyindama toparlanacak... Fatih Terim, bana bir orta saha lazım diyor hala. Belki 3 transfer yapacaktır Galatasaray. Gözüken tabloda Galatasaray 3.lük mücadelesi yapacak. Şu maç Galatasaray için çok önemliydi. Yine de Galatasaraylıların beklediği oyundan çok ama çok uzakta.

"FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ UYURKEN G.SARAY ALDI"

Babel, zaten Türkiye'yi tanıyor. Çok faydalı transfer. Onyekuru'nun da kalmayacağını gördüler. Fenerbahçe ve Beşiktaş uyurken Galatasaray aldı.

"ADEBAYOR, EMEKLİ MEMUR GİBİ"

Adebayor, şu anda emekli memur gibi. Vücut artık gitmiyor. Al ver falan yapıyor. Kayserispor'un çok eksiği var.

"NZONZI'YE ZAMAN LAZIM"

Nzonzi'nin zamana ihtiyacı var. Tabii hiç bilmediği bir ortama girdi. Daha fazla zamanı gerekiyor.

"FALCAO OLMASA BİLE..."

Falcao olmazsa bile Fatih Terim, Kasımpaşa maçına Diagne ile başlamaz. Hocanın elinden gelse bırak kulübede, İstanbul'da tutmayacak. Hissediliyor yani...

"FATİH HOCANIN İNANILMAZ KREDİSİ VAR"

Fatih hoca ilk 2 hafta yumuşak konuşmuştu. Ancak bu konuşmalar ilerisi için tehlikeli. Hangi maksatla söyleniyor bilmiyorum. Fatih hocanın hem kulübünde hem taraftar gözünde hem de medyada kimsede olmayan bir şeyi vardır. 400. maçına çıkıyorsun bu 400 maçın %95'ini Galatasaray ile çıkmışsın. Türkiye'de destek gören uzak ara bir numaralı teknik direktörsün. Kimse seni eleştirmiyor. Görelim bakalım Ersun Yanal, 3 haftada 1 puan alsın ne olur... Fatih Terim'in inanılmaz bir kredisi vardır.

"ORGANİZE İŞLER VARSA NASIL 3 KUPA ALDIN?"

Lig başladı dedim. Uygulanan bazı şeyler yanlış. Hocanın, örgütlü işler dediği nedir? Geçen sezon Galatasaray, Türkiye'deki 3 kupayı da aldı. E nasıl aldın? Örgütlenen işler varsa nasıl alabileceksin? Ve rakibin 8 kişiyken söylüyorsun bunu.

"YABANCI KURALI İÇİN KİMSE BİR ŞEY DİYEMEZ"